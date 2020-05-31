Данія закрила кордони до 1 вересня
Виняток зроблять лише для громадян трьох країн
Данія вирішила боротися з поширенням епідемії коронавірусу радикальним способом, заборонивши в’їзд іноземцям в країну до 1 вересня. Таке рішення прийняв уряд Данії.
Виняток зроблять лише для громадян Німеччини, Норвегії та Ісландії. Їм дозволять в’їзд в країну з 15 червня. Також Швеція веде переговори про допуск своїх громадян в Данію з 1 липня.
Зазначимо, станом на 31 травня в Данії зареєстровано 11669 випадків коронавірусу, померли 574 людини.
Нагадаємо, раніше Данія змінила свої правила перетину кордону, посилені через коронавірус, щоб парам, які живуть в різних країнах, стало простіше бачитися один з одним.
Також у Данії розглядають варіант відмови від проведення матчів перенесеного на рік вперед Євро-2020 у Копенгагені.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна влітку спробує відновити внутрішнє авіасполучення, а повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення протягом літа не буде.