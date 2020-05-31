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    У світі

    Данія закрила кордони до 1 вересня

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    Уряд Данії приняв рішення про закриття кордону до 1 вересня - Данія закрила кордони до 1 вересня
    Уряд Данії приняв рішення про закриття кордону до 1 вересня

    Виняток зроблять лише для громадян трьох країн

    Данія вирішила боротися з поширенням епідемії коронавірусу  радикальним способом, заборонивши в’їзд іноземцям в країну до 1 вересня. Таке рішення прийняв уряд Данії.

    Виняток зроблять лише для громадян Німеччини, Норвегії та Ісландії. Їм дозволять в’їзд в країну з 15 червня. Також Швеція веде переговори  про допуск своїх громадян в Данію з 1 липня.

    Зазначимо, станом на 31 травня в Данії зареєстровано 11669 випадків коронавірусу, померли 574 людини.           

    Нагадаємо, раніше Данія змінила свої правила перетину кордону, посилені через коронавірус, щоб парам, які живуть в різних країнах, стало простіше бачитися один з одним.

    Також у Данії розглядають варіант відмови від проведення матчів перенесеного на рік вперед Євро-2020 у Копенгагені.

    Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна влітку спробує відновити внутрішнє авіасполучення, а повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення протягом літа не буде.

    Данія коронавірус
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