У РФ чоловік намагався вчинити самопідпал на Красній площі

Чоловіка з опіками другого і третього ступеня чоловіка госпіталізували

У Москві співробітник Центрального науково-дослідницького інституту «Хвиля» Володимир Арсеньєв намагався вчинити самопідпал на Красній площі. Про це повідомляють російські пабліки.

Чоловік зауважив, що йому не дають виконати державне оборонне замовлення, а підприємство банкрутують навмисно. З опіками другого і третього ступеня чоловіка госпіталізували в НДІ Скліфосовського.

Зазначається, що науково-дослідницький інститут «Хвиля» виробляє для Міністерства оборони РФ навігаційні системи.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 липня у Челябінській області прорвало дамбу Кіалімського водосховища. За інформацією управління МНС у Челябінській області, довжина змиву греблі – близько ста метрів. Причиною прориву у відомстві назвали рясні опади.