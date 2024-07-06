Кремль блокує росіянам доступ до західних ЗМІ: деталі від британської розвідки

Російська влада прагне контролювати внутрішнє середовище в РФ та обмежувати доступ громадян до інформації, яка не збігається з наративами Кремля

«Роскомнадзор» наказав видалити з російського App Store низку VPN-застосунків

Російська влада посилює блокування VPN-сервісів та прагне вимкнути інтернет-телефонію. У такий спосіб Кремль обмежує доступ своїх громадян до правдивої інформації задля ще більшого стеження за ними. Про це йдеться в новому огляді міноборони Великої Британії.

Так, із російського App Store на вимогу «Роскомнадзору» було видалено декілька VPN-застосунків через те, що вони нібито надають доступ до «незаконного контенту».

«Це майже напевно має на меті обмежити доступ російських громадян до незалежних російських та міжнародних ЗМІ, а також спростити спецслужбам можливість стеження за російськими громадянами», – вважають розвідники.

Окремо ФСБ вимагає від операторів зв'язку відключити інтернет-телефонію VoIP, пояснюючи це необхідністю скоротити кількість випадків шахрайства.

«Скоріш за все, справжня мета – розширити можливості російської влади відстежувати та обмежувати комунікації приватних осіб та корпоративних структур», – стверджує британська розвідка.

За оцінками міноборони Британії, ці два заходи свідчать про зусилля РФ контролювати внутрішнє середовище та обмежувати доступ громадян до інформації, яка не збігається з наративами Кремля.

Нагадаємо, що російська влада вигадала нову назву для так званої «спеціальної військової операції», якою в Росії іменують війну в Україні, – «український конфлікт».