Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кремль блокує росіянам доступ до західних ЗМІ: деталі від британської розвідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Кремль блокує росіянам доступ до західних ЗМІ: деталі від британської розвідки
Російська влада прагне контролювати внутрішнє середовище в РФ та обмежувати доступ громадян до інформації, яка не збігається з наративами Кремля
фото: Flickr

«Роскомнадзор» наказав видалити з російського App Store низку VPN-застосунків

Російська влада посилює блокування VPN-сервісів та прагне вимкнути інтернет-телефонію. У такий спосіб Кремль обмежує доступ своїх громадян до правдивої інформації задля ще більшого стеження за ними. Про це йдеться в новому огляді міноборони Великої Британії.

Так, із російського App Store на вимогу «Роскомнадзору» було видалено декілька VPN-застосунків через те, що вони нібито надають доступ до «незаконного контенту».

«Це майже напевно має на меті обмежити доступ російських громадян до незалежних російських та міжнародних ЗМІ, а також спростити спецслужбам можливість стеження за російськими громадянами», – вважають розвідники.

Окремо ФСБ вимагає від операторів зв'язку відключити інтернет-телефонію VoIP, пояснюючи це необхідністю скоротити кількість випадків шахрайства.

«Скоріш за все, справжня мета – розширити можливості російської влади відстежувати та обмежувати комунікації приватних осіб та корпоративних структур», – стверджує британська розвідка.

За оцінками міноборони Британії, ці два заходи свідчать про зусилля РФ контролювати внутрішнє середовище та обмежувати доступ громадян до інформації, яка не збігається з наративами Кремля.

Нагадаємо, що російська влада вигадала нову назву для так званої «спеціальної військової операції», якою в Росії іменують війну в Україні, – «український конфлікт».

Теги: росія росіяни ЗМІ британська розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Небензя сказав, що війна могла закінчитися у квітні 2022 року в Стамбулі
Посол Росії в ООН Василь Небензя про «мирний план» Трампа: у нього нічого не вийде
2 липня, 11:56
У російський полон Олена Пех потрапила у 2018 році
До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
29 червня, 17:49
Було повернуто наукову співробітницю Горлівського художнього музею Олену Пех
Олена Пех перебувала шість років у російському полоні: щемливе відео розмови із донькою
29 червня, 16:50
Начальник відділу Збройних сил Швеції Карл-Юхан Едстрем повідомив про небезпеку у Балтиці
Висока активність російських літаків на Балтиці. Збройні сили Швеції побачили небезпеку
27 червня, 13:22
В Україні друга масштабна повітряна тривога тривала понад 20 хвилин
В Україні друга масштабна повітряна тривога тривала понад 20 хвилин
24 червня, 22:12
Буданов назвав один із основних аспектів, чому РФ не йде на нову відкриту хвилю мобілізації
Буданов пояснив, чому Путін досі не оголосив мобілізацію в РФ
22 червня, 08:16
Голова правового комітету Денис Маслов називає головним каменем спотикання при створенні міжнародного трибуналу імунітет основних винуватців війни
Саміт миру у Швейцарії. Народний депутат Денис Маслов пояснює, на що розраховує Україна Інтерв'ю
12 червня, 14:15
Чотири приватні будинки було пошкоджено в результаті обстрілу
Росіяни обстріляли Нікополь і Мирівську громаду. Пошкоджені газогони та ЛЕП (фото)
10 червня, 08:43
Будь-які мирні ініціативи КНР не можна сприймати як серйозні у встановленні миру
Мирні плани від Китаю: що стоїть за активізацією риторики з Бразилією?
7 червня, 18:05

Соціум

Кремль блокує росіянам доступ до західних ЗМІ: деталі від британської розвідки
Кремль блокує росіянам доступ до західних ЗМІ: деталі від британської розвідки
Уже не «СВО»: Кремль наказав пропагандистам називати війну по-новому
Уже не «СВО»: Кремль наказав пропагандистам називати війну по-новому
Атака на унікальний електрометалургійний комбінат РФ: розвідка описала наслідки
Атака на унікальний електрометалургійний комбінат РФ: розвідка описала наслідки
Польщі потрібні українці: кількість роботи для іноземців зростатиме
Польщі потрібні українці: кількість роботи для іноземців зростатиме
У Краснодарському краї РФ горять резервуари з паливом після атаки дронів
У Краснодарському краї РФ горять резервуари з паливом після атаки дронів
Секс-скандал в РПЦ. Впливовий митрополит опинився у ліжку з юним монахом
Секс-скандал в РПЦ. Впливовий митрополит опинився у ліжку з юним монахом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
13K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 06 липня: ситуація на фронті
11K
На Лазуровому узбережжі Франції затримано лідера банди «Залютинських» (фото)
8882
Аналітики розповіли, що означає завершення війни для Путіна
6908
Скільки людей буде мобілізовано у 2024 році: нардеп розкрив плани
5114
Втрати ворога станом на 6 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
Вчора, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
Вчора, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Вчора, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
4 липня, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
4 липня, 12:58

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua