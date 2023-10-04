Перспектива членства. Україна нарешті отримала позитивний сигнал від Брюсселя?

Глава дипломатії ЄС Боррелль заявив, що «підтримка ЄС України не залежить від щоденних поступів на полі бою, а ж постійною структурованою підтримкою»

Щодо засідання ЄС у Києві

Було продемонстровано, на мій погляд, чотири важливі складові:

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Проведення зустрічі в Києві за участю представників усіх 27 країн-членів серед іншого, допускаю, мало на меті показати масштабну та різнопланову підтримку України, а також продемонструвати, що підхід Росії «пересидіти Захід» не спрацює. Як заявив глава дипломатії ЄС Боррелль, «підтримка ЄС України не залежить від щоденних поступів на полі бою, а ж постійною структурованою підтримкою». Демонстрація єдності. На фоні зростання рейтингів ультраправих та ультралівих політичних сил у Європі (зокрема, з недавнього – перемога на виборах у Словаччині популістської сили з проросійською риторикою), дискусій серед республіканців щодо додаткової допомоги України, певних протиріч напередодні виборів у Польщі, ця зустріч якраз показала спільність підтримки. Допомога. З того, що прозвучало, мова йде як про допомогу, необхідну на поточному етапі (захист інфраструктури з урахуванням можливих зимових ударів РФ), так і про довгострокову допомогу (5 млрд євро, які ЄС планує надати наступного року; навчання 40 тис українських військових; створення спільних оборонних підприємств). Перспектива членства. Хоч детальний підсумок щодо кроків України відносно погоджених семи критеріїв має бути в кінці року, все ж, на рівні політичного рішення прозвучало декілька оптимістичних заяв. Міністр закордонних справ Німеччини Бербок сказала про ЄС від Ліссабону до Луганська. А міністр закордонних справ України Кулеба сказав, що вдалось дійти консенсусу щодо членства України в ЄС.

Ну, що ж. Можна констатувати, що на рівні публічних заяв та підтримки перспектива виглядає оптимістично. Подивимось, наскільки це перейде на рівень прийняття конкретних рішень.

За будь-яких обставин, Україна має виконати свою частину, маю на увазі ті сім погоджених критеріїв.