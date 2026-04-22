Пакистан подякував Трампу за продовження перемир'я між США та Іраном

колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Пакистан намагається відіграти ключову посередницьку роль між Вашингтоном та Тегераном

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф подякував президенту Дональду Трампу за рішення продовжити режим припинення вогню між США та Іраном. За його словами, Вашингтон «люб’язно прийняв» відповідне прохання Ісламабада. Про це повідомляє «Главком».

«Я щиро сподіваюся, що обидві сторони продовжать дотримуватися перемир’я та зможуть укласти повноцінну мирну угоду», – сказав Шаріф.

Він також наголосив, що Пакистан і надалі виступатиме посередником і докладатиме зусиль для дипломатичного врегулювання війни.

«Ми продовжимо щирі зусилля для вирішення конфлікту шляхом переговорів», – додав прем’єр.

Очікується, що наступний раунд переговорів між США та Іраном може відбутися в Ісламабаді.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про відтермінування можливого удару по Ірану та продовження режиму припинення вогню. Трамп повідомив, що США погодилися тимчасово утриматися від атаки, щоб дати Ірану час сформувати єдину позицію для переговорів.

Тим часом, в Ірані жорстко відреагували на заяву Трампа про продовження перемир’я. Радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді заявив, що таке рішення виглядає підозріло і не має сенсу.

Раніше повідомлялось, що другий раунд переговорів між делегаціями Сполучених Штатів та Ірану запланований у середу вранці, 22 квітня.

