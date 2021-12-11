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    Дістав начальник: у Таїланді жінка спалила склад моторного масла (фото)

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    Мешканка Таїланду втомилася від причіпок начальника - Дістав начальник: у Таїланді жінка спалила склад моторного масла (фото)

    Мешканка Таїланду втомилася від причіпок начальника

    Фото: The Independent

    Жінка пояснила свій вчинок тим, що за дев'ять років неймовірно втомилася від керівника

    У Таїланді співробітниця втомилася від постійних причіпок начальника і підірвала будівлю, в якій працювала. Про це повідомляє The Independent.

    Камери відеоспостереження на складі моторного масла в провінції Накхонпатхом зафіксували, як 38-річна Енн Срія ходила між рядами контейнерів, а потім за допомогою запальнички і паперу підпалила картонну коробку.

    Жінка пояснила свій вчинок тим, що за дев'ять років неймовірно втомилася від причіпок 65-річного начальника, через який вона відчувала сильний стрес. Сам керівник заявив, що завжди був із нею ввічливий.

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    Дістав начальник: у Таїланді жінка спалила склад моторного масла (фото)
    Дістав начальник: у Таїланді жінка спалила склад моторного масла (фото)

    Збитки від пожежі та вибуху оцінили в $1,18 млн. Полум'я гасили 40 пожежних машин продовж чотирьох годин. У пожежі постраждала одна людина, а десять будинків частково обгоріли.

    Нагадаємо, у ніч на 9 грудня сталася пожежа на території приватної садиби на Березневому провулку в Дарницькому районі столиці.

    Як повідомлялося, у ніч на 8 грудня сталося загорання трьох автомобілів у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Дегтярівська, 26-А у Шевченківському районі столиці

    Теги: пожежа жінка
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    Дістав начальник: у Таїланді жінка спалила склад моторного масла (фото)