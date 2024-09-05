Російська влада повідомила про атаку морських дронів на Новоросійськ

Росіяни скаржаться на атаку підводних дронів

У ніч на 5 вересня мер Новоросійська Андрій Кравченко повідомив про атаку морських дронів на місто. Окупаційна влада зазначає, ніби місто атакують морські дрони.

Також у соціальних мережах росіяни повідомляють, що триває відбиття нападів безекіпажних катерів і закликав мешканців першої берегової лінії не виходити на вулицю.

Також російська влада скаржилася на звуки вибухів.

Нагадаємо, у ніч на 5 липня безпілотники атакували Приморсько-Ахтарськ. Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За словами губернатора, російська ППО збила кілька безпілотників. Унаслідок падіння уламків, є пошкодження цивільних об'єктів на території міста. Зараз на місці працюють спеціальні служби, триває оцінка збитків. Також було чутно кілька гучних вибухів в районі місцевої електропідстанції. Жителі скаржаться, що у них зникло світло та водопостачання.