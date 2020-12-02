Вибори у США: мін'юст не знайшов доказів масових фальсифікацій

13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах

Міністерство юстиції і міністерство внутрішньої безпеки США розглянули заяви про фальсифікації на виборах

Міністерство юстиції США не знайшло доказів, які підтверджують заяви про фальсифікації президентських виборів.

Про це повідомив генеральний прокурор США Вільям Барр, пише Associated Press.

«На сьогоднішній день ми не бачили фальсифікацій такого масштабу, які могли б вплинути на інший результат виборів»,– сказав він.

За словами Барра, і міністерство юстиції, і міністерство внутрішньої безпеки розглянули заяви про фальсифікації і залишили їх без відповіді.

Як відомо, 13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден – він отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних. У Дональда Трампа 232 голоси.

До слова, 1 грудня Трамп повторно оскаржив у суді перемогу Байдена у Вісконсині.

Раніше Аризона затвердила перемогу Байдена після перерахунку голосів.

Зазначимо, у обраного президента США Джо Байдена, який граючись з однією зі своїх собак отримав травму ноги, лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року.