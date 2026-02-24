Головна Світ Політика
search button user button menu button

Справа Епштейна. Експосол Британії у США вийшов під заставу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Справа Епштейна. Експосол Британії у США вийшов під заставу
Мендельсон повернувся до свого будинку в Лондоні
фото: Reuters

Деталі справи наразі не розголошуються

Колишній посол Великої Британії у США Пітер Мендельсон вийшов під заставу після арешту за підозрою у зловживанні службовим становищем на тлі скандалу, пов’язаного з покійним фінансистом та сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Про це пише ВВС, передає «Главком».

Повідомляється, що Пітера Мендельсона звільнили під заставу через кілька годин після арешту. 72-річного політика відпустили до завершення подальшого розслідування. Деталі справи наразі не розголошуються.

За інформацією кореспондента BBC, Мендельсон повернувся до свого будинку в Лондоні. Розслідування триває.

Нагадаємо, сам Мендельсон раніше неодноразово заперечував будь-які правопорушення зі свого боку. Офіційні деталі слідства наразі не розкриваються, однак затримання відбулося на тлі тривалого суспільного резонансу через його зв’язки із засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном.

Пітер Мендельсон є однією з найвідоміших фігур британської політики останніх десятиліть. Він почав працювати в Лейбористській партії ще у 1980-х роках і відіграв ключову роль у трансформації політичної сили у формат «Нової Лейбористської партії». Політик також був одним із архітекторів виборчої перемоги Тоні Блера у 1997 році.

У грудні 2024 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер призначив Мендельсона послом у Вашингтоні. Водночас ще до цього призначення було відомо про його знайомство з Джеффрі Епштейном, що викликало критику з боку опозиції та частини суспільства.

У вересні минулого року Мендельсона звільнили з дипломатичної посади після того, як на Даунінг-стріт заявили про появу нової інформації щодо глибини його зв’язків із Епштейном.

Читайте також:

Теги: посол Велика Британія Епштейн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор розмовляє з королем Карлом, коли вони залишають Вестмінстерський собор у Лондоні
Британська королівська родина стикнулася з найбільшою кризою з часів смерті Діани
21 лютого, 01:45
Король Чарльз III прагне до «модернізованої монархії», де немає місця особам із заплямованою репутацією
Британія планує законодавчо виключити принца Ендрю з лінії спадкоємства
20 лютого, 21:12
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступає за збільшення кількості військовослужбовців, дислокованих у Норвегії
Британія допоможе Норвегії у протидії загрозі РФ в Арктиці: подробиці
11 лютого, 11:03
Тім Аллан – британський медіаменеджер і комунікаційний стратег, який обіймав посаду директора з комунікацій в офісі прем’єр-міністра Кіра Стармера
Директор з комунікацій офісу Стармера подав у відставку
9 лютого, 14:05
Політичні партії Британії отримали сигнали про зовнішні ризики
Британські спецслужби попередили партії про загрозу іноземного втручання
9 лютого, 10:15
CNN: Справа Епштейна може повалити світового лідера, але це не Трамп
CNN: Справа Епштейна може повалити світового лідера, але це не Трамп
6 лютого, 04:15
Ім’я власниці Linea 12 Маші Манюк згадується в архівах у справі Епштейна
Власниця київської агенції відповіла на згадку у справі Епштейна
2 лютого, 17:49
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що політик і дипломат Мендельсон не має залишатися в Палаті лордів
Стармер заявив, що експосол Британії в США не має бути лордом
2 лютого, 15:39
Бідність у Британії перестала бути винятком
Британія зафіксувала рекордну «дуже глибоку бідність» за три десятиліття
27 сiчня, 10:47

Політика

Рада Європи та ООН проведуть спеціальні засідання до річниці вторгнення РФ
Рада Європи та ООН проведуть спеціальні засідання до річниці вторгнення РФ
Справа Епштейна. Експосол Британії у США вийшов під заставу
Справа Епштейна. Експосол Британії у США вийшов під заставу
Сербія затримала підозрюваних у підготовці замаху на президента Вучича
Сербія затримала підозрюваних у підготовці замаху на президента Вучича
Лондон оголосив пакет допомоги Києву до річниці вторгнення: на що підуть кошти
Лондон оголосив пакет допомоги Києву до річниці вторгнення: на що підуть кошти
ЄС урізав склад представництва Росії
ЄС урізав склад представництва Росії
Річниця вторгнення. Російське МЗС вийшло з заявами без натяку на мир
Річниця вторгнення. Російське МЗС вийшло з заявами без натяку на мир

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua