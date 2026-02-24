Справа Епштейна. Експосол Британії у США вийшов під заставу

Мендельсон повернувся до свого будинку в Лондоні

Колишній посол Великої Британії у США Пітер Мендельсон вийшов під заставу після арешту за підозрою у зловживанні службовим становищем на тлі скандалу, пов’язаного з покійним фінансистом та сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Про це пише ВВС, передає «Главком».

Повідомляється, що Пітера Мендельсона звільнили під заставу через кілька годин після арешту. 72-річного політика відпустили до завершення подальшого розслідування. Деталі справи наразі не розголошуються.

За інформацією кореспондента BBC, Мендельсон повернувся до свого будинку в Лондоні. Розслідування триває.

Нагадаємо, сам Мендельсон раніше неодноразово заперечував будь-які правопорушення зі свого боку. Офіційні деталі слідства наразі не розкриваються, однак затримання відбулося на тлі тривалого суспільного резонансу через його зв’язки із засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном.

Пітер Мендельсон є однією з найвідоміших фігур британської політики останніх десятиліть. Він почав працювати в Лейбористській партії ще у 1980-х роках і відіграв ключову роль у трансформації політичної сили у формат «Нової Лейбористської партії». Політик також був одним із архітекторів виборчої перемоги Тоні Блера у 1997 році.

У грудні 2024 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер призначив Мендельсона послом у Вашингтоні. Водночас ще до цього призначення було відомо про його знайомство з Джеффрі Епштейном, що викликало критику з боку опозиції та частини суспільства.

У вересні минулого року Мендельсона звільнили з дипломатичної посади після того, як на Даунінг-стріт заявили про появу нової інформації щодо глибини його зв’язків із Епштейном.