Король Британії відмовився покривати брата і став на бік правоохоронців

Король Британії Чарльз III опублікував заяву з приводу арешту свого брата Ендрю Маунтбеттена-Віндзора за зловживання службовим становищем

Король Чарльз III зробив заяву на тлі арешту колишнього принца Ендрю. Він офіційно підтримав дії поліції, підкресливши, що закон є єдиним для всіх, незалежно від титулів чи родинних зв’язків. Про це інформує «Главком».

Король заявив, що сприйняв новини про арешт експринца Ендрю із «занепокоєнням», а також висловив сподівання на справедливий процес.

«Я з найглибшим занепокоєнням сприйняв новини про Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та підозру у неправомірних діях на державній посаді. Тепер слідує повний, справедливий та належний процес, за допомогою якого це питання буде розслідувано належним чином та відповідними органами. У цьому, як я вже казав раніше, вони мають нашу повну та щиру підтримку та співпрацю. Дозвольте мені чітко заявити: закон має виконуватися», – йдеться в заяві короля Великої Британії.

Як стало відомо, 19 лютого брат короля Великої Британії Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем. Поліція розглядала звинувачення проти експринца через його зв’язки із засудженим у США за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном.

Наразі колишній принц залишається під вартою. Очікується, що найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід. Букінгемський палац підкреслив, що подальших коментарів щодо справи не надаватиме, аби не чинити тиск на слідство.

Нагадаємо, скандал із файлами Епштейна дійшов до Парижа. Французька поліція провела обшук в Інституті арабського світу в Парижі в межах розслідування щодо ексміністра культури Франції Жака Ланга та його контактів із засудженим у США фінансистом Джеффрі Епштейном.

За даними Національної фінансової прокуратури Франції (PNF), Інститут арабського світу став одним із кількох об’єктів, де правоохоронці провели слідчі дії. Цього місяця прокуратура відкрила попереднє розслідування щодо Жака Ланга та його доньки Каролін. Їх перевіряють за підозрою у податковому шахрайстві після публікації в США нових документів, пов’язаних із Джеффрі Епштейном.