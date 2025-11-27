Головна Світ Соціум
Експрезидента Перу засуджено до 14 років ув'язнення за корупцію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Віскарра був засуджений до негайного ув'язнення та дев'ятирічної заборони обіймати державні посади
фото: АР

Влада звинуватила Віскарру в отриманні близько 611 тис. доларів хабарів від будівельних компаній

Перуанський суд засудив колишнього президента Мартіна Віскарру до 14 років тюремного ув'язнення, визнавши його винним у отриманні хабарів під час перебування на посаді губернатора південного штату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Віскарра був засуджений до негайного ув'язнення та дев'ятирічної заборони обіймати державні посади. Очікується, що він оскаржить це рішення. «Це не правосуддя, це помста. Але вони мене не зламають», – заявив Віскарра.

Віскарра стверджує, що його вирок є помстою за те, що він «виступив» проти правих політичних груп, які контролюють Конгрес, серед яких особливо помітний вплив покійного колишнього президента Альберто Фухіморі. Віскарра зіткнувся з цими групами, коли очолював цю південноамериканську країну в 2018-2020 роках і зрештою розпустив Конгрес.

Кримінальний суд столиці Ліми дійшов висновку, що Віскарра отримував незаконні платежі від компаній в обмін на надання їм контрактів на два великі проєкти – іригаційну систему та будівництво лікарні – під час його перебування на посаді губернатора Мокегуа.

Влада звинуватила Віскарру в отриманні близько 611 тис. доларів хабарів від будівельних компаній.

До слова, колишнього президента Перу Алехандро Толедо було засуджено до 20,5 років ув'язнення за отримання хабаря у розмірі $35 млн. За даними слідства, Толедо отримав від компанії Odebrecht $35 млн. Натомість компанія отримала тендер на будівництво двох ділянок Міжкеанічного шосе.

