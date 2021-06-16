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    Естонія припинить фінансувати російськомовні школи і дитячі садки

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    Естонія анонсувала припинення державного фінансування російських шкіл - Естонія припинить фінансувати російськомовні школи і дитячі садки
    Естонія анонсувала припинення державного фінансування російських шкіл
    Фото з відкритих джерел

    До 2035 року навчання в країні має відбуватися як правило естонською

    У 2035 році Естонія припинить фінансування російськомовних шкіл з державного або місцевого бюджетів. Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє видання ERR.

    За її словами такий підхід передбачає програма розвитку естонської мови – до 2035 року навчання має відбуватися як правило естонською. Каллас підкреслила, що програму було ініційовано попереднім урядом країни і наразі вона отримала затвердження парламенту.

    Прем’єр-міністр пояснила, що метою є можливість забезпечити володіння естонською мовою усіх жителів Естонії.

    «Освіта переважно естонською означає, що можливі й інші заклади, з іншою мовою освіти… Ні в кого немає мети у якийсь спосіб утискати російськомовну громаду. Ніхто нічого не хоче робити примусово – проблеми потрібно враховувати, і ніхто не хоче робити з дітей «стовідсоткових естонців», – пояснила Кая Каллас.

    Знання своїх коренів та рідної мови – усе це залишиться. Дитсадки і школи з навчанням російською мовою будуть і після 2035 року, але вже не будуть фінансуватися з державного або місцевого бюджету», – зауважила прем’єр-міністр.

    Вона також зауважила, що Міносвіти враховує усі наявні виклики і готує план дій.

    До слова, протягом 2021 року уряд Естонії надасть Україні гуманітарну допомогу в розмірі 1 млн євро.

    Теги: освіта Естонія фінансування навчання
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    Естонія припинить фінансувати російськомовні школи і дитячі садки