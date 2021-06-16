Естонія припинить фінансувати російськомовні школи і дитячі садки

До 2035 року навчання в країні має відбуватися як правило естонською

У 2035 році Естонія припинить фінансування російськомовних шкіл з державного або місцевого бюджетів. Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє видання ERR.

За її словами такий підхід передбачає програма розвитку естонської мови – до 2035 року навчання має відбуватися як правило естонською. Каллас підкреслила, що програму було ініційовано попереднім урядом країни і наразі вона отримала затвердження парламенту.

Прем’єр-міністр пояснила, що метою є можливість забезпечити володіння естонською мовою усіх жителів Естонії.

«Освіта переважно естонською означає, що можливі й інші заклади, з іншою мовою освіти… Ні в кого немає мети у якийсь спосіб утискати російськомовну громаду. Ніхто нічого не хоче робити примусово – проблеми потрібно враховувати, і ніхто не хоче робити з дітей «стовідсоткових естонців», – пояснила Кая Каллас.

Знання своїх коренів та рідної мови – усе це залишиться. Дитсадки і школи з навчанням російською мовою будуть і після 2035 року, але вже не будуть фінансуватися з державного або місцевого бюджету», – зауважила прем’єр-міністр.

Вона також зауважила, що Міносвіти враховує усі наявні виклики і готує план дій.

До слова, протягом 2021 року уряд Естонії надасть Україні гуманітарну допомогу в розмірі 1 млн євро.