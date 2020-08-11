Фінляндія розширила «зелений список»



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Уряд країни наголосив, що для країн Шенгену, які не увійшли до «зеленого списку», самоізоляція після повернення стає обов’язковою, тоді як раніше це було рекомендовано

Наразі на територію Фінляндії без обмежень можуть в’їхати громадяни 25 країн

Фінляндія розширила свій «зелений список» країн, звідки можливий в’їзд без обмежень. Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що наразі на територію Фінляндії без обмежень можуть в’їхати громадяни 25 країн.

«Тепер з-поміж країн Євросоюзу та Шенгенської зони у списку Норвегія, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Естонія, Ірландія, Німеччина, Ліхтенштейн, Італія, Ватикан, Сан-Марино, Греція, Кіпр, Мальта, Словаччина та Угорщина. Серед «третіх країн» це Грузія, Південна Корея, Японія, Таїланд, Нова Зеландія, Уругвай, Туніс та Руанда», - йдеться у повідомленні.

Уряд країни наголосив, що для країн Шенгену, які не увійшли до «зеленого списку», самоізоляція після повернення стає обов’язковою, тоді як раніше це було рекомендовано.

У «червоній зоні» залишається і сусідня Швеція. За останні два тижні до неї повернулися і деякі країни з «зеленого списку» - Бельгія, Нідерланди, Андорра, Австрія, Швейцарія та Словенія.

Фінляндія переглядає свій список що два тижні. Критерій, за яким країни потрапляють до «зеленого» списку – менше 8 нових заражень коронавірусом на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

У самій Фінляндії останнім часом ситуація трохи погіршилася. Якщо з середини червня приріст хворих коливався між декількома і 10, то за останні п'ять днів вони неодноразово були вищими 20.

До відома, у світі станом на ранок 11 серпня у світі зафіксовано понад 20,2 мільйона випадків Covid-19. Загалом з 20 254 685 випадків коронавірусу 738 930 - летальні, 13 118 618 осіб одужали. 1% або 64 538 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані. Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померло 4 558 людини.

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (5 251 446), Бразилія (3 057 470), Індія (2 267 153) та Росія (892 654).