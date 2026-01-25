WSJ: Сі Цзіньпін проводить масштабну «чистку» армії

Під ударом нараз знаходяться головні генерали Китаю

Китайський лідер Сі Цзіньпін ініціював розслідування стосовно свого найближчого соратника та високопоставленого генерала, що стало початком найбільш радикальної реорганізації армії країни за останні десятиліття. Як повідомляє The Wall Street Journal, фактичного військового керівника №1 у країні позбавили повноважень у межах нової хвилі боротьби з корупцією та політичною нелояльністю, пише «Главком».

Головними фігурантами справи стали генерал Чжан Юся, який обіймав посаду заступника голови Центральної військової комісії, та начальник Об’єднаного штабу Лю Чженьлі. Обох офіцерів звинувачують у грубому порушенні партійної дисципліни та державних законів. Варто зауважити, що ці генерали були ключовими архітекторами модернізації китайського війська та належали до нечисленної групи командирів із реальним бойовим досвідом.

Усунення настільки впливових фігур свідчить про рішучість Сі Цзіньпіна повністю очистити збройні сили від кадрів, чия відданість або чесність викликають сумніви. Офіційні видання Китаю вже виступили з різкою критикою на адресу Чжана та Лю, закидаючи їм підрив авторитету лідера країни та послаблення партійного впливу на армію.

Протягом останнього часу під слідство потрапили десятки представників вищого військового командування та топменеджерів оборонної сфери. Такі масові звільнення ставлять під питання реальні можливості Китаю створити армію, здатну на рівних конкурувати із західними збройними силами.

Як відомо, на тлі явного погіршення американо-європейських відносин Китай поспішає скористатися можливістю і запропонувати Європі співпрацю.

Видання Bild відзначає очевидну різницю в тональності виступів офіційних осіб США і Китаю під час економічного форуму в Давосі, що відбувся цього тижня. У той час як Трамп «люто критикував» економічну, енергетичну та міграційну політику Європи, а також погрожував союзникам новими митними зборами, віце-прем'єр Китаю Хе Ліфен виступив з пропозицією партнерства.

Раніше Китай виступив із різкою критикою на адресу Сполучених Штатів, заперечуючи твердження Вашингтона про нібито наявну загрозу з боку КНР для Гренландії. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь під час брифінгу в Пекіні закликав американську сторону припинити маніпуляції терміном «китайська загроза» задля досягнення власних егоїстичних цілей.