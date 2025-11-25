Рубіо вперше взяв участь у «коаліції рішучих» щодо підтримки України

Держсектретар США Марко Рубіо наразі активно бере участь у переговарах щодо мирного врегулювання війни в Україні

США та країни-учасниці коаліції досягли домовленості про створення робочої групи, яка займатиметься гарантіями безпеки для України

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вперше взяв участь у відеоконференції «коаліції рішучих» щодо підтримки України. Про це інформує «Главком», посилаючись на The Guardian.

За даними Єлисейського палацу, США та країни-учасниці коаліції досягли домовленості про створення робочої групи. Її метою стане активізація переговорного процесу стосовно надання Україні гарантій безпеки у післявоєнний період.

Як повідомив президент Франції Еммануель Макрон, очолять нову групу Франція та Велика Британія за участі Туреччини. Принципово важливим є те, що до її роботи вперше буде залучено Сполучені Штати.

Макрон пояснив, що робоча група повинна чітко визначити внесок кожної країни-учасниці та фіналізувати узгодження змісту та обсягу безпекових гарантій.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо очолив переговори з українською делегацією після того, як Київ та його союзники висловили занепокоєння щодо підтриманого США плану, який містить значні поступки Росії, та наполягли на внесенні змін.

Рубіо зазначив, що низка питань, включаючи роль НАТО та безпекові гарантії для України, все ще потребують доопрацювання. Попри це, його команда змогла суттєво звузити коло невирішених пунктів у 28-пунктовому мирному плані, який просуває президент Дональд Трамп.

Як відомо, державний секретар Марко Рубіо, підсумовуючи переговори з українською делегацією в Женеві, висловив упевненість, що президент Трамп задоволений досягнутим прогресом.

Рубіо назвав день перемовин дуже успішним, заявивши, що було досягнуто значного просування вперед порівняно з попередніми зустрічами.

До слова, голова Офісу президента Андрій Єрмак повторив слова Рубіо, що сьогоднішня зустріч була «дуже продуктивною».

«Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує на цей мир і хоче його більше, ніж будь-хто інший», – сказав керівник Офісу президента.