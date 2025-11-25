Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо вперше взяв участь у «коаліції рішучих» щодо підтримки України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо вперше взяв участь у «коаліції рішучих» щодо підтримки України
Держсектретар США Марко Рубіо наразі активно бере участь у переговарах щодо мирного врегулювання війни в Україні
фото з відкритих джерел

США та країни-учасниці коаліції досягли домовленості про створення робочої групи, яка займатиметься гарантіями безпеки для України 

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вперше взяв участь у відеоконференції «коаліції рішучих» щодо підтримки України. Про це інформує «Главком», посилаючись на The Guardian.

За даними Єлисейського палацу, США та країни-учасниці коаліції досягли домовленості про створення робочої групи. Її метою стане активізація переговорного процесу стосовно надання Україні гарантій безпеки у післявоєнний період.

Як повідомив президент Франції Еммануель Макрон, очолять нову групу Франція та Велика Британія за участі Туреччини. Принципово важливим є те, що до її роботи вперше буде залучено Сполучені Штати.

Макрон пояснив, що робоча група повинна чітко визначити внесок кожної країни-учасниці та фіналізувати узгодження змісту та обсягу безпекових гарантій.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо очолив переговори з українською делегацією після того, як Київ та його союзники висловили занепокоєння щодо підтриманого США плану, який містить значні поступки Росії, та наполягли на внесенні змін.

Рубіо зазначив, що низка питань, включаючи роль НАТО та безпекові гарантії для України, все ще потребують доопрацювання. Попри це, його команда змогла суттєво звузити коло невирішених пунктів у 28-пунктовому мирному плані, який просуває президент Дональд Трамп.

Як відомо, державний секретар Марко Рубіо, підсумовуючи переговори з українською делегацією в Женеві, висловив упевненість, що президент Трамп задоволений досягнутим прогресом.

Рубіо назвав день перемовин дуже успішним, заявивши, що було досягнуто значного просування вперед порівняно з попередніми зустрічами. 

До слова, голова Офісу президента Андрій Єрмак повторив слова Рубіо, що сьогоднішня зустріч була «дуже продуктивною».

«Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує на цей мир і хоче його більше, ніж будь-хто інший», – сказав керівник Офісу президента.

Теги: Франція Велика Британія Еммануель Макрон Марко Рубіо коаліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та державний секретар США Марко Рубіо після переговорів у Женеві
Reuters: На переговорах США та України не були вирішені ключові питання гарантій безпеки
24 листопада, 01:59
Британія відреагувала на ініціативу США щодо миру в Україні
Британія прокоментувала «мирний план» США щодо України
20 листопада, 16:50
Марко Рубіо: «Для досягнення тривалого миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки»
«Сторони повинні погодитися на поступки». Рубіо прокоментував план завершення війни в Україні
20 листопада, 09:15
Зеленський закликав до партнерства між бізнесами й оборонними відомствами країн
У Парижі відбувся українсько-французький форум з питань спільного виробництва БпЛА
17 листопада, 18:41
Рубіо спростував інформацію про те, що Велика Британія припинила обмін розвідувальними даними зі США
Штати спростували повідомлення про те, що Британія припинила обмін розвідданими
13 листопада, 01:24
Сер Річард Найтон не підтвердив безпосередню причетність Росії до вторгнень, але зазначив, що «ймовірно», що вони були санкціоновані Москвою
Британські військові допоможуть захистити Бельгію від вторгнень дронів – ВВС
9 листопада, 13:14
Іран звільнив двох громадян Франції, яких утримував з 2022 року
Іран звільнив двох громадян Франції, яких утримував з 2022 року
5 листопада, 04:51
TikTok у Франції під слідством через шкідливий алгоритмічний контент для неповнолітніх
Французькі прокурори розслідують TikTok через небезпечний контент для дітей
4 листопада, 20:31
Патрульний поблизу Лувру після гучного пограбування
Награбовані прикраси з Лувру можуть зникнути назавжди: експерт повідомив найгірший сценарій
4 листопада, 00:17

Політика

Мирний план США виявився російським? Bloomberg оприлюднило докази
Мирний план США виявився російським? Bloomberg оприлюднило докази
Ердоган пропонує Стамбул як майданчик для відновлення переговорів України та РФ
Ердоган пропонує Стамбул як майданчик для відновлення переговорів України та РФ
Міністр армії США прибуде в Україну вже на цьому тижні – Єрмак
Міністр армії США прибуде в Україну вже на цьому тижні – Єрмак
Макрон: Україна потребує набору дуже надійних гарантій безпеки
Макрон: Україна потребує набору дуже надійних гарантій безпеки
Рубіо вперше взяв участь у «коаліції рішучих» щодо підтримки України
Рубіо вперше взяв участь у «коаліції рішучих» щодо підтримки України
Axios: Україна, США та Росія провели переговори в Абу-Дабі
Axios: Україна, США та Росія провели переговори в Абу-Дабі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua