Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський прибув у Францію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прибув у Францію
Візит українського президента до Франції було анонсовано минулого тижня
скриншот з відео Офісу президента

Українського лідера зустрів французький президент

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Франції. Його зустрів французький лідер Емманюель Макрон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зустріч відбулася на авіабазі 107 у Віллакубле. Очікується, що під час переговорів двох лідерів йтиметься про посилення оборонної співпраці. За даними France 24, Зеленський та Макрон готуються підписати угоду про співпрацю у сфері авіації, яка передбачатиме передачу сучасних французьких винищувачів Rafale.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Раніше Зеленський анонсував «історичну угоду» з Францією. Президент України повідомив, що триває співпраця України з партнерами щодо наповнення програми Purl, що дозволяє купувати американську зброю, зокрема системи ППО та ракети до них. «Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації – готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу – історичну угоду», – зауважував президент.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчими днями Франція передасть Україні додаткові ракети Aster для системи протиповітряної оборони SAMP/T та нові винищувачі Mirage.

Читайте також:

Теги: Франція Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому 17 жовтня
Мерц: візит Зеленського до Трампа показав, наскільки Україні потрібна європейська допомога
19 жовтня, 05:40
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере приїхав в аеропорт, щоб зустріти подружжя
Президент України та перша леді прибули в Норвегію
22 жовтня, 12:18
Бізнесмени Міндіч та Цукерман спровокували інформаційний вибух, ставши ключовими фігурантами операції «Мідас»
Міндіч і Цукерман. Санкції і маленька шпарина Скандал тижня
14 листопада, 16:35
Зеленський пояснив, як Україна фінансує виробництво ракет «Фламінго»
Зеленський пояснив, як Україна фінансує виробництво ракет «Фламінго»
26 жовтня, 22:58
За словами глави держави, почалась підготовка 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Україна готує нові санкції проти військово-промислового комплексу РФ
29 жовтня, 21:57
Українські спецслужби знищили російський ракетний комплекс «Орєшнік»
Україна знищила один із трьох російських комплексів «Орєшнік»
31 жовтня, 14:07
Французький велосипедист вижив три дні після падіння з 40-метрової ущелини
Французький пенсіонер-велосипедист вижив після падіння зі скелі завдяки вину
3 листопада, 15:05
Окупанти атакували Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Чернігівщину
Зеленський звернувся до партнерів після нічного обстрілу України
6 листопада, 10:25
Володимир Кудрицький підозрюється у шахрайстві
Президент прокоментував справу Кудрицького
7 листопада, 19:07

Політика

Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України
Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України
Зеленський прибув у Францію
Зеленський прибув у Францію
АРМА розпочала масштабний аудит
АРМА розпочала масштабний аудит
Зеленський привітав працівників радіо, телебачення та зв’язку
Зеленський привітав працівників радіо, телебачення та зв’язку
Президент Зеленський розпочав візит до Греції
Президент Зеленський розпочав візит до Греції
Свириденко доручила провести перевірки в АРМА
Свириденко доручила провести перевірки в АРМА

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua