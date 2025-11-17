Зеленський прибув у Францію

Українського лідера зустрів французький президент

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Франції. Його зустрів французький лідер Емманюель Макрон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зустріч відбулася на авіабазі 107 у Віллакубле. Очікується, що під час переговорів двох лідерів йтиметься про посилення оборонної співпраці. За даними France 24, Зеленський та Макрон готуються підписати угоду про співпрацю у сфері авіації, яка передбачатиме передачу сучасних французьких винищувачів Rafale.

Раніше Зеленський анонсував «історичну угоду» з Францією. Президент України повідомив, що триває співпраця України з партнерами щодо наповнення програми Purl, що дозволяє купувати американську зброю, зокрема системи ППО та ракети до них. «Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації – готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу – історичну угоду», – зауважував президент.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчими днями Франція передасть Україні додаткові ракети Aster для системи протиповітряної оборони SAMP/T та нові винищувачі Mirage.