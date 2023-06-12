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Країни ЄС впроваджують обмежувальні заходи для туристів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Країни ЄС впроваджують обмежувальні заходи для туристів
Надмірний туризм стає проблемою для деяких європейських локацій
фото з відкритих джерел

Деякі локації стали «антитуристичними» через обмеження доступних для туристів місць або надмірну кількість мандрівників

Надмірний туризм стає проблемою для деяких європейських локацій – місцеві жителі скаржаться на галас туристів уночі чи натовпи у місцях прогулянок. Тому країни ЄС запроваджують обмежувальні заходи, щоб напрямки не були «перевантажені», повідомляє schengenvisainfo.com.

Деякі локації стали «антитуристичними» через обмеження доступних для туристів місць або надмірну кількість мандрівників.

Австрійське місто Гальштат внесене до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і щороку туди приїжджають понад мільйон туристів. Проте цього року після протестів місцевих жителів проти надмірного туризму влада встановила в одній із панорамних локацій дерев'яну огорожу, яка закриває краєвид і не дозволяє робити яскраві фото.

«Щоб упоратися з туризмом, Гальштат уже запровадив денні обмеження на кількість автобусів та автомобілів, які можуть в'їхати до міста», – повідомляло Euronews.

Втім, на початку літа туристи прибувають по максимуму, а місцеві жителі просто хочуть, щоб їх дали спокій, тому продовжують боротися з надмірним туризмом.

Портал оренди житла для відпочинку Holidu зазначає, що ще одним надзвичайно популярним напрямком в Австрії є Зальцбург, який має на цій платформі 1,4 млрд переглядів. Це означає, що локація також страждає від надмірного відвідування.

Багато французьких міст запровадили обмеження кількості відвідувачів, оскільки ці напрямки буквально наповнені туристами. За даними Forbes, на кожного мешканця Парижа припадає 9 туристів, а в Марселі запровадили обмеження на кількість відвідувачів.

Крім того, Holidu повідомляє, що Париж, Ліон і Марсель є одними з найвідоміших напрямків у Франції, у них 64,8 млрд, 9,3 млрд і 9,2 млрд переглядів відповідно, а у Бордо в цілому 2,6 млрд переглядів.

Знамените італійське місто Портофіно, в якому проживає всього 400 осіб, але яке постійно відвідують тисячі людей, встановило зони «без тусовок», що забороняють позувати для фотографій, а будь-хто, хто знаходиться в цих місцях з 10:00 ранку до 6:00 вечора, може бути оштрафований на суму до €270.

Також є заборони у Венеції. Наприклад, щодо круїзних лайнерів. Місто, в якому на одного жителя припадає 21 турист, продовжує стикатися із серйозними екологічними проблемами через своє місце розташування. Також минулого року Рим почав застосовувати примусові заходи – у тому числі обмежив доступ до деяких локацій у місті, таких як фонтан Треві та Іспанські сходи.

У Мілана на сайті Holidu одні з найвищих переглядів – 13,6 млрд. Рим минулого року відвідали 26 млн туристів.

Іспанські локації переповнені переважно британськими туристами. Провідні напрямки, такі як Майорка, обмежують кількість туристичних місць острові до 430 000.

А Барселону для відпочинку щорічно обирають 12 млн відвідувачів. За даними порталу Holidu, це місто – одне з найвідоміших за краєвидами. У напрямку 106 млрд переглядів.

Нагадаємо, починаючи з наступного року українці та громадяни інших країн, в яких діє безвізовий режим з Європейським Союзом, повинні будуть сплачувати обов’язковий збір на в’їзд за програмою ETIAS.

ETIAS – це спеціальний дозвіл на в’їзд до країн ЄС, який прив’язується до паспорта мандрівника. Він дійсний упродовж трьох років, тобто не потрібно сплачувати збір щоразу, коли ви збираєтеся до Європи. Втім, якщо термін дії закордонного паспорта спливе раніше, дозвіл автоматично скасовується. Після оформлення нового проїзного документа ETIAS потрібно буде поновити.

Теги: Австрія Франція Італія Іспанія туризм

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