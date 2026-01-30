Головна Світ Соціум
Франція офіційно відмовилася від «сексуального обов'язку» в шлюбі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Франція офіційно відмовилася від «сексуального обов'язку» в шлюбі
Французький парламент заборонив трактувати секс як обов’язок
фото: AP

Парламент схвалив зміни до Цивільного кодексу, які забороняють трактувати інтим як подружній обов’язок

Національна асамблея Франції схвалила законопроєкт, який прямо визначає: спільне життя подружжя не створює жодних зобов’язань щодо статевих відносин і не може бути підставою для звинувачень у розлученні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Euronews.

Французька Національна асамблея ухвалила законопроєкт, який чітко закріплює у цивільному праві відсутність будь-якого «подружнього обов’язку» щодо статевих відносин. Зміни вносяться до Цивільного кодексу Франції та мають на меті усунути правову двозначність, що існувала протягом десятиліть.

Новий текст прямо зазначає, що «спільне життя подружжя не створює жодного зобов’язання щодо статевих відносин», а також забороняє використовувати їх відсутність як аргумент у справах про розлучення з вини одного з подружжя.

Прихильники реформи наголошують, що йдеться насамперед про принципову правову та символічну норму, яка має змінити суспільне сприйняття шлюбних відносин і поняття згоди.

Після схвалення в Національній асамблеї законопроєкт має пройти розгляд у Сенаті. Очікується, що за відсутності істотних поправок він набуде чинності вже цього року.

Сам Французький Цивільний кодекс традиційно визначає обов’язки подружжя як повагу, вірність, матеріальну підтримку, допомогу та «спільне життя». Водночас у жодному законодавчому акті прямо не згадувався обов’язок до статевих відносин.

Однак у судовій практиці окремі судді тлумачили поняття «спільного життя» розширено, включаючи до нього регулярні інтимні стосунки. Це створювало підґрунтя для рішень, у яких їх відсутність визнавалась порушенням подружніх обов’язків.

Резонансним став випадок 2019 року, коли жінку фактично визнали винною у розлученні через тривалу відмову від статевих відносин із чоловіком. Це рішення згодом було оскаржене на європейському рівні.

Правозахисні організації та феміністичні рухи наголошують, що уявлення про «подружній обов’язок» сприяло толеруванню насильства у шлюбі. У Франції зґвалтування в шлюбі криміналізоване з 1990 року, а нещодавні зміни до кримінального законодавства посилили акцент на понятті згоди.

Відтепер статеві відносини визнаються правомірними лише за наявності чіткої, добровільної, інформованої та відкличної згоди. Мовчання або відсутність реакції не можуть вважатися її проявом.

Раніше Національні збори Франції також схвалили законопроєкт про обмеження доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років.

Франція парламент секс

