Яке релігійне свято відзначається 19 жовтня 2025: традиції та молитва

Свята 19 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого пророка Йоіла

19 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Йоіла. Це свято присвячене одному з малих пророків Старого Завіту, який закликав народ до покаяння і передрік зіслання Святого Духа.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 19 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Йоіла

19 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Йоіла, який жив приблизно за 800 років до Різдва Христового у Юдеї. Він був сином Вафуїла і одним із 12 малих пророків, чиї пророцтва викладені у «Книзі пророка Йоіла».

Згідно з біблійними переказами, Йоіл пророкував про тяжкі кари Божі за невдячність, але водночас закликав народ до щирого покаяння, обіцяючи Боже милосердя. Одним із найважливіших його пророцтв є передвіщення зіслання Святого Духа на «всяке тіло» (на синів і дочок), яке здійснилося у день П'ятидесятниці. Він також пророкував про страшний суд та спасіння для тих, хто щиро призиватиме ім'я Господнє.

Молитви дня

О, святий пророче Божий Йоіле! До тебе ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моли Господа Бога за нас, грішних. Проси нам у Всевишнього прощення гріхів та зміцнення у вірі. Навчи нас істинного покаяння, як Ти навчав свій народ. Нехай Твоїми молитвами Господь захистить нас від біди, голоду та всякої недуги. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: