Новий уряд Франції вдруге витримав вотум недовіри

Французький уряд на чолі з прем'єр-міністром Себастьяном Лекорню зберіг повноваження

У Франції новому уряду Себастьяна Лекорню вдалося уникнути оголошення вотуму недовіри в парламенті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France24.

Вотум недовіри кабінету закликали винести праві з «Національного об'єднання» і ліворадикали з «Нескореної Франції». Першу пропозицію від лівих партій про відставку уряду підтримав 271 депутат, однак для її ухвалення не вистачило 18 голосів. Другий вотум, ініційований ультраправою партією «Національне об’єднання» на чолі з Марін Ле Пен, здобув ще меншу підтримку – 144 голоси «за».

Якби соціалісти підтримали вотум недовіри, уряд Лекорню впав би так само, як раніше кабінет Франсуа Байру. Але депутати від цієї партії відмовилися це зробити – після того, як прем’єр пообіцяв відкласти проведення пенсійної реформи, яка передбачала підвищення віку виходу на пенсію щонайменше до 2027 року, коли в країні відбудуться президентські вибори.

Тепер головним викликом для прем'єра Лекорню стане ухвалення державного бюджету в умовах політично роздробленого парламенту.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у разі оголошення недовіри уряду Себастьєна Лекорню не призначатиме нового премʼєр-міністра, а розпустить парламент.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що продовжить виконувати свої обов'язки, щоб забезпечити стабільність у країні. Макрон проігнорував заклики опозиції до відставки на тлі політичної кризи, з якою останнім часом стикається Франція. «Ніколи не забувайте, що мандат, наданий французьким народом, полягає в тому, щоб служити, служити і служити, давати відповіді на питання звичайних французів і робити все можливе для незалежності Франції», – зазначив він.

Як відомо, у Франції оголошено склад нового уряду. Себастьян Лекорню, який нещодавно був знову призначений прем'єр-міністром після попереднього терміну, що тривав лише 27 днів, пообіцяв сформувати кабінет «оновлення та різноманітності», але залишив на більшості ключових посад своїх попередніх кандидатів.