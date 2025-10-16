Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 17 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 17 жовтня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 17 жовтня у церковному календарі – День пам’яті святого пророка Осії

17 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Осії. Це свято присвячене роздумам про незмінну Божу любов, заклик до покаяння та вшануванню одного з найважливіших пророків Старого Завіту.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 17 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Осії

Яке релігійне свято відзначається 17 жовтня 2025: традиції та молитва фото 1

17 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Осії, який жив у Ізраїльському царстві у VIII столітті до н. е. Згідно з переказами та його власною книгою, Осія був покликаний пророкувати своєму народу про їхнє ідолопоклонство та невірність Богові, незважаючи на процвітання та багатство, яке приховувало моральний занепад.

Його життя стало живим пророцтвом: шлюб із невірною жінкою символізував стосунки Бога з Ізраїлем, підкреслюючи, що Божа любов – вірна, терпляча і завжди прагне повернення людини, попри її зраду. Осія пророкував падіння Ізраїлю, але також і його майбутнє відновлення.

Цього ж дня вшановують преподобномученика Андрія Критського та мучеників і безсрібників Косму і Даміана Аравійських.

Молитви дня

О, святий пророче Божий Осіє! До Тебе ми звертаємося з молитвою та благаємо: моли Господа, щоб Він укріпив нас у вірі, подав нам дух покаяння і навернув наші серця до істинного пізнання Бога, як Ти навчав. Допоможи нам уникати гріха і невірності, щоб ми могли заслужити прощення та благословення від Всевишнього.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо листя ще тримається на деревах – зима буде затяжною та пізньою.
  • Якщо цього дня випав сніг – навесні очікується велика повінь.
  • Багнюка на вулиці – до теплої та м'якої зими.

Читайте також:

Теги: православна церква традиції календар релігія свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щорічно першої неділі жовтня відзначається День учителя
День вчителя України 2025: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
5 жовтня, 05:00
Яке релігійне свято відзначається 17 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 вересня 2025: традиції та молитва
16 вересня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 22 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 вересня 2025: традиції та молитва
21 вересня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2025: традиції та молитва
28 вересня, 20:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 жовтня, 00:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 жовтня, 00:00
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 жовтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 7 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 жовтня 2025: традиції та молитва
6 жовтня, 21:29
Нещодавно Георгій Мазурашу запропонував додати на гривнях напис: «Ми віримо в Бога»
Нардеп Мазурашу пропонує запровадити в Україні американське свято
13 жовтня, 20:27

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 17 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 жовтня 2025: традиції та молитва
Демограф з’ясував, кого обирають українці для шлюбу в Польщі
Демограф з’ясував, кого обирають українці для шлюбу в Польщі
Porsche Cayenne, маєток і невраховане житло. Ексначальник Волинського ТЦК приховує мільйонні статки?
Porsche Cayenne, маєток і невраховане житло. Ексначальник Волинського ТЦК приховує мільйонні статки?
«Азов», «Хартія» і «Третя штурмова» розкрили секрет успіху у залученні людей до армії
«Азов», «Хартія» і «Третя штурмова» розкрили секрет успіху у залученні людей до армії
Графіки відключення світла 16 жовтня 2025 року діятимуть в усіх областях. Заява «Укренерго»
Графіки відключення світла 16 жовтня 2025 року діятимуть в усіх областях. Заява «Укренерго»
У низці областей введено аварійні відключення світла
У низці областей введено аварійні відключення світла

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua