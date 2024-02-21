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МЗС Польщі повідомило, як Росія використовує фермерів у протестах на кордоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
МЗС Польщі повідомило, як Росія використовує фермерів у протестах на кордоні
Як наголосив речник МЗС Польщі, гасла з вихвалянням Путіна шкодять Польщі та репутації польського народу
фото: Agencja

Речник польського МЗС закликав протестувальників дистанціюватися від проросійських наративів

Речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський заявив, що протестний рух фермерів на кордоні з Україною намагаються захопити російські агенти. Про це речник польського МЗС сказав у коментарі Rmf24.

Заява речника польського відомства прозвучала на тлі інциденту з плакатом протестувальників, у якому фермери закликали російського диктатора Володимира Путіна «розібратися з Україною та Брюсселем».

За словами, «антиукраїнські тиради з вихвалянням Путіна» могли організувати проросійські агенти чи «корисні ідіоти». 

Як зазначив Вронський, подібні гасла шкодять Польщі та репутації польського народу, а також самому протесту і фермерам, які «часто висувають обґрунтовані вимоги».

«Ці дії не допомагають фермерам, не слугують вирішенню суперечки з Україною. Єдина людина, яка виграє від цього, – російський диктатор Володимир Путін», – сказав він.

Тож речник польського відомства закликав організаторів страйків дистанціюватися від людей, які поширюють проросійські наративи.

Нагадаємо, поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Владіміра Путіна «навести лад».

На плакаті, про який ідеться, було написано: «Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями».

До слова, Польща погрожує подовжити подальші обмеження на імпорт продукції з України.

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Теги: Польща путін МЗС російські агенти фермерський протест

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