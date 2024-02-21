МЗС Польщі повідомило, як Росія використовує фермерів у протестах на кордоні

Як наголосив речник МЗС Польщі, гасла з вихвалянням Путіна шкодять Польщі та репутації польського народу

Речник польського МЗС закликав протестувальників дистанціюватися від проросійських наративів

Речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський заявив, що протестний рух фермерів на кордоні з Україною намагаються захопити російські агенти. Про це речник польського МЗС сказав у коментарі Rmf24.

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Заява речника польського відомства прозвучала на тлі інциденту з плакатом протестувальників, у якому фермери закликали російського диктатора Володимира Путіна «розібратися з Україною та Брюсселем».

За словами, «антиукраїнські тиради з вихвалянням Путіна» могли організувати проросійські агенти чи «корисні ідіоти».

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Як зазначив Вронський, подібні гасла шкодять Польщі та репутації польського народу, а також самому протесту і фермерам, які «часто висувають обґрунтовані вимоги».

«Ці дії не допомагають фермерам, не слугують вирішенню суперечки з Україною. Єдина людина, яка виграє від цього, – російський диктатор Володимир Путін», – сказав він.

Тож речник польського відомства закликав організаторів страйків дистанціюватися від людей, які поширюють проросійські наративи.

Нагадаємо, поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Владіміра Путіна «навести лад».

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На плакаті, про який ідеться, було написано: «Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями».

До слова, Польща погрожує подовжити подальші обмеження на імпорт продукції з України.