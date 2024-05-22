Мер Дніпра емоційно розповів про людей, які псують йому настрій

За словами Філатова, завжди знайдуться «вдячні люди», які будуть лише роздавати поради

Філатов поділився тим, як важко працювати мером міста

Борис Філатов емоційно прокоментував один із дописів у соціальній мережі Facebook. Мер Дніпра зауважив, що робота міського голови нібито завжди залишається без підтримки містян, водночас є багато критики.

«То ви ще міським головою не працювали. Що не зробиш – все х**ня. Купив вітчизняні тролейбуси – допомагаєш Порошенку. Купив білоруські – Лукашенку. Купив з кондиціонером – витратив зайві кошти. Без кондиціонера: «Мер, падла, хоче, щоб ми всі повиздихали». Купив з автономним ходом: «Чому акумулятори китайські?». Купив звичайні: «Н**ера вони потрібні, бо ще контактну мережу тягнути».

За словами Філатова, завжди знайдуться «вдячні люди», які будуть лише роздавати поради.

До слова, у 2018 році КП «Дніпровський електротранспорт» отримало тройлейбуси білоруського виробництва марки «Білкомунмаш-321». Згодом прокуратура розслідувала цю закупівлю білоруських тролейбусів.

Нагадаємо, минулого року між міським головою Дніпра Борисом Філатовим та генеральним директором Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергієм Риженком розгорівся конфлікт. З’ясування стосунків почалося після публікації Сергія Риженка, в якій очільник лікарні звинувачує мера Дніпра в «рейдерському захопленні медзакладу».

Також минулоріч Філатов заблокував доступ державних аудиторів до міськради. 27 березня Державну аудиторську службу було вчергове недопущено до проведення планових заходів у Дніпровській міській раді. Працівники органу державного фінансового контролю прийшли на плановий контрольний захід в Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.