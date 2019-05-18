Google спрогнозував переможця «Євробачення» на підставі запитів пошуковика



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Google назвав переможцем представника Франції Білала Ассане

Google пророкує росіянину Сергію Лазарєву третє місце

Компанія Google передбачила переможця пісенного конкурсу «Євробачення-2019» на підставі частоти запитів користувачів своєї пошукової системи.

Згідно з даними компанії, якби країни нараховували бали на підставі активності користувачів із інших країн, то перше місце зайняв був учасник із Франції Білал Ассане.

Друге місце зайняв ісландський гурт Hatari. На третьому місці Сергій Лазарєв із Росії.

У п’ятірку також увійшли виконавці з Нідерландів та Білорусі.

Нагадаємо, вже визначено порядок виходу країн-учасниць «Євробачення-2019» на сцену у фіналі 18 травня.

акож організатори пісенного конкурсу «Євробачення-2019», які до останнього тримали інтригу, офіційно оголосили, що у фіналі заспіває Мадонна. Вона виконає дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспіває разом з американським репером Quavo.

Як відомо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не бере участі в конкурсі.