Греція почала стягувати з туристів додатковий «медичний збір»



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Міністерство охорони здоров'я країни сподівається зібрати «значні кошти» від нового збору

Новий медичний збір становитиме 20 євро

У Греції туристи відтепер повинні заплатити додатковий збір у розмірі 20 євро за медичні послуги, які вони отримують під час свого перебування в країні. Про це повідомляє Greek Reporter.

Зазначається, що досі мандрівники взагалі нічого не платили за медичне обслуговування в країні, за винятком госпіталізації.

«Міністерство охорони здоров'я Греції ухвалило рішення про новий збір з туристів наприкінці липня. Додаткові збори будуть стягуватися з тих, хто потребує аналіз крові та інші види скринінгу, відповідно до тарифів, які визначаються національною системою охорони здоров'я Греції», - йдеться у повідомленні.

В уряді повідомили, що новий медичний збір поширюватиметься і на тих, хто проживає в Греції, але вважається «непостійним» резидентом країни.

Міністерство охорони здоров'я країни сподівається зібрати «значні кошти» від нового збору.

Нова постанова змінює положення закону, прийнятого в 2017 році, який дозволяє лікарням збирати кошти тільки за ті послуги, які вони надають.

Як повідомлялося, на початку серпня у Греції зареєстрували найбільший з квітня «стрибок» кількості заражень коронавірусом.