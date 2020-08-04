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    У світі

    Греція почала стягувати з туристів додатковий «медичний збір»

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    Міністерство охорони здоров'я країни сподівається зібрати &laquo;значні кошти&raquo; від нового збору - Греція почала стягувати з туристів додатковий «медичний збір»
    Міністерство охорони здоров'я країни сподівається зібрати «значні кошти» від нового збору

    Новий медичний збір становитиме 20 євро

    У Греції туристи відтепер повинні заплатити додатковий збір у розмірі 20 євро за медичні послуги, які вони отримують під час свого перебування в країні. Про це повідомляє Greek Reporter.

    Зазначається, що досі мандрівники взагалі нічого не платили за медичне обслуговування в країні, за винятком госпіталізації.

    «Міністерство охорони здоров'я Греції ухвалило рішення про новий збір з туристів наприкінці липня. Додаткові збори будуть стягуватися з тих, хто потребує аналіз крові та інші види скринінгу, відповідно до тарифів, які визначаються національною системою охорони здоров'я Греції», - йдеться у повідомленні.

    В уряді повідомили, що новий медичний збір поширюватиметься і на тих, хто проживає в Греції, але вважається «непостійним» резидентом країни.

    Міністерство охорони здоров'я країни сподівається зібрати «значні кошти» від нового збору.

    Нова постанова змінює положення закону, прийнятого в 2017 році, який дозволяє лікарням збирати кошти тільки за ті послуги, які вони надають.

    Як повідомлялося, на початку серпня у  Греції зареєстрували найбільший з квітня «стрибок» кількості заражень коронавірусом.

     

    Греція гроші туризм послуги
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