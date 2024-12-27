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У Нігерії військовий літак помилково скинув бомби на два мирні села: є загиблі

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Нігерії військовий літак помилково скинув бомби на два мирні села: є загиблі
Розпочато розслідування військової операції, яка призвела до загибелі людей у селах Гідан Сама та Рінтува
фото ілюстративне з відкритих джерел

Військові літаки виконували місію щодо знищення злочинних збройних угруповань, які тероризували державу

Винищувач ВПС Нігерії, який переслідував бойовиків, помилково скинув бомби на два мирні села. Про це повідомляє Reuters із посиланням на губернатора штату Сокото, розташованого на північному заході Нігерії, де сталася трагедія.

«Військові літаки виконували місію щодо знищення злочинних збройних угруповань, які тероризували державу. Але помилково були уражені невинні жителі громади», – заявив губернатор Ахмед Алію.

Він додав, що розпочато розслідування військової операції, яка призвела до загибелі людей у селах Гідан Сама та Рінтува.

Зазначається, що військові заявили про знищення цілей у зазначених селах, пов’язаних з угрупованням бойовиків «Лакурава». Проте вони жодним словом не згадали про постраждалих цивільних.

Нагадаємо, у Нігерії внаслідок вибухів бомб загинули щонайменше 18 людей, а ще 48 – зазнали поранень. Імовірно, це могла бути атака мусульманських терористів.

Окрім того, у місті Зарія штату Кадуна на півночі Нігерії обвалилася мечеть, наповнена вірянами. Унаслідок трагедії загинули семеро людей, ще кілька отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 20 людей вбито в бандитами на північному заході Нігерії. Нападники грабували і підпалювали будинки, а також сільськогосподарську техніку.

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Теги: трагедія літак військові розслідування Нігерія поранення

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