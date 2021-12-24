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    Група мігрантів потрапила до Польщі на надувному човні

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    За добу 48 людей намагалися перетнути кордон Польщі та Білорусі - Група мігрантів потрапила до Польщі на надувному човні
    За добу 48 людей намагалися перетнути кордон Польщі та Білорусі
    фото: ЕРА

    У польському відомстві стверджують, що «білоруські служби допомагали іноземцям»

    Прикордонна служба Польщі повідомила про запобігання незаконному переходу білорусько– польського кордону, здійсненому майже 50 мігрантами.

    «За минулу добу 48 людей намагалися перетнути кордон Польщі та Білорусі», – повідомило польське прикордонне відомство.

    У прикордонній службі зазначили, що велика група мігрантів з Іраку намагалася потрапити до Польщі на надувному човні через річку.

    «На ділянці, що охороняється підрозділом прикордонної служби в місті Кринки, група із 24 громадян Іраку переправилася через річку Свислоч на надувному човні у бік Польщі», – зазначається у повідомленні.

    У польському відомстві стверджують, що «білоруські служби допомагали іноземцям». Мігрантів затримано.

    Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання в Білорусі групи «терористів».

    Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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    Теги: Білорусь закон президент кордон
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    Група мігрантів потрапила до Польщі на надувному човні