Госпіталізація Ллойда Остіна: Пентагон заявив про виписку з лікарні

Міністр оборони США Ллойд Остін почувається добре і готовий виконувати свої обов'язки

За порадою своїх лікарів Остін якийсь час виконуватиме свої обов'язки віддалено з дому

Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали із Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда перед засіданням контактної групи по Україні у форматі «Рамштайн», яка пройде в Брюсселі 14 лютого. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Зазначається, що Остін почувається добре і готовий виконувати свої обов'язки. Про швидку виписку глави Пентагону з лікарні напередодні повідомляла заступник прессекретаря оборонного відомства США Сабріна Сінгх. Його обов'язки на час госпіталізації виконувала заступник міністра оборони Кетлін Хікс.

За порадою своїх лікарів Остін якийсь час виконуватиме свої обов'язки віддалено з дому, перш ніж повернутися до роботи в Пентагоні пізніше цього тижня. Зазначається, що він має повний доступ до несекретних та секретних систем зв'язку, необхідних для виконання своїх обов'язків.

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Як відомо, міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна знову госпіталізували. Міністр оборони прибув до лікарні з несекретними і секретними системами зв'язку, необхідними для виконання своїх обов'язків. При цьому заступник Остіна готовий взяти на себе його функції, якщо буде потрібно.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 29 січня, повернувся в Пентагон уперше після екстреного хірургічного втручання на початку року.

Як повідомлялося, очільника Пентагону 1 січня доставили до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда з ускладненнями після планової медичної процедури. При цьому факт перебування в лікарні протягом п'яти днів переховувався від громадськості.

9 січня Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда оголосив, що у грудні минулого року в Остіна діагностували рак простати.

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Остін працював дистанційно з дому після того, як 15 січня його виписали з лікарні, де він провів два тижні. У заяві Пентагону на початку цього місяця говориться, що він матиме «повний доступ» до можливостей безпечного зв’язку під час віддаленої роботи.

До слова, глава Пентагону Ллойд Остін має очолити засідання контактної групи у форматі «Рамштайн», яке має відбутися 14 лютого в Брюсселі.