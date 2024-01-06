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Пентагон кілька днів мовчав про госпіталізацію Ллойда Остіна

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон кілька днів мовчав про госпіталізацію Ллойда Остіна
Міністр оборони США Ллойд Остін
фото з відкритих джерел

Зараз Остін одужує та, як очікується, вже сьогодні повернеться до повноцінного виконання обов’язків

Увечері 1 січня міністр оборони Ллойд Остін ІІІ був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда у зв’язку з ускладненнями, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури. Про це йдеться в заяві оборонного відомства США.

Зараз Остін одужує та, як очікується, вже сьогодні повернеться до повноцінного виконання обов’язків. Також уточнюється, що поки глава Пентагону перебував у лікарні, його обов’язки виконував заступник міністра оборони.

Пентагон не повідомив, якою саме мірою обов’язки Остіна протягом чотирьох днів виконувала його заступниця Кетлін Хікс, зазначає агенція Reuters та додає, що одним з цих обов’язків є готовність і можливість відповісти на ядерну атаку.

4 січня прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер провів телевізійний брифінг, який, як пише Reuters, «передав відчуття звичайної роботи Пентагону». Під час брифінгу Райдер навіть висловив співчуття Японії від імені Остіна після землетрусу, що стався у новорічну ніч.

«У той час, коли зростають загрози для американських військовослужбовців на Близькому Сході, а США відіграють ключову роль у забезпеченні національної безпеки у війнах в Ізраїлі та Україні, для американської громадськості особливо важливо бути поінформованою про стан здоров’я і здатність приймати рішення свого вищого керівника оборонного відомства», — вважає асоціація.

У свому листі вона також зазначає, що навіть президенти США повідомляють, коли їм доводиться делегувати обов’язки через медичні процедури.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони США формально має ще $4,2 млрд для допомоги Україні. Однак без рішення Конгресу відомства не зможе поповнити ці запаси.

Теги: США Пентагон

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