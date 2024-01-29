Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр оборони США Ллойд Остін вийшов з лікарняного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міністр оборони США Ллойд Остін вийшов з лікарняного
Остін працював дистанційно з дому після того, як 15 січня його виписали з лікарні, де він провів два тижні
фото з відкритих джерел

Міністр оборони США сьогодні повернувся до роботи в Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 29 січня, повернувся в Пентагон уперше після екстреного хірургічного втручання на початку року. Про це оголосив речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

У короткому повідомленні зазначено, що міністр оборони США «сьогодні повернувся до роботи в Пентагон».

Нагадаємо, очільника Пентагону 1 січня доставили до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда з ускладненнями після планової медичної процедури. При цьому факт перебування в лікарні протягом п'яти днів переховувався від громадськості.

8 січня Остін було переведено з відділення інтенсивної терапії, проте він залишився у лікарні через нездужання. Тоді ж у Пентагоні заявили, що глава відомства не збирається залишати свою посаду. 9 січня Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда оголосив, що у грудні минулого року в Остіна діагностували рак простати.

Остін працював дистанційно з дому після того, як 15 січня його виписали з лікарні, де він провів два тижні. У заяві Пентагону на початку цього місяця говориться, що він матиме «повний доступ» до можливостей безпечного зв’язку під час віддаленої роботи.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони США Ллойд Остін віддавав накази та контролював удари по об’єктах хуситів у Ємені з госпіталю «за допомогою повного набору захищених засобів зв’язку».

Читайте також: Госпіталізація Ллойда Остіна: Пентагон розкрив деталі
Теги: Пентагон США міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україну прибули американські інспектори
До Києва прибули інспектори з Америки
Сьогодні, 13:13
Євросоюз розпочав аудит озброєнь переданих Києву
Брюссель розпочав аудит щодо постачання зброї до України – Financial Times
16 сiчня, 10:55
Напередодні Іран атакував балістичними ракетами Ірак біля консульства США
«Третя світова почнеться обовʼязково»: пропагандисти РФ радіють новинам зі Сходу
16 сiчня, 10:19
Годжес заявив, що голова Кремля вже перевів економіку країни на військові рейки, але, попри це, вона продовжує залишатися в скрутному становищі
Американський генерал спрогнозував, що призведе до повного краху економіки РФ
16 сiчня, 09:52
Джо Байден
Байден прокоментував результати виборів на Тайвані
13 сiчня, 21:12
фото: Associated Press
Про що міністр закордонних справ Франції домовлявся у Києві: підсумки візиту
13 сiчня, 16:45
Очільник Міноборони Італії заявив, нібито підтримка Зеленського всередині України «вже не така єдина, як раніше»
Міністр оборони Італії зробив скандальну заяву про війну в Україні
10 сiчня, 17:08
Для підтримання безпеки повітряного простору Польщі було задіяно дві пари винищувачів F-16 і повітряне судно союзників
Дві країни-члени НАТО піднімали F-16 через російську атаку по Україні
2 сiчня, 13:32
Пєсков заявив, що РФ розцінить передачу заморожених активів як «крадіжку, яка порушує міжнародне право»
Кремль висунув погрозу Заходу за конфіскацію російських активів
29 грудня, 2023, 19:36

Політика

Міністр оборони США Ллойд Остін вийшов з лікарняного
Міністр оборони США Ллойд Остін вийшов з лікарняного
На Донеччині оголошено про примусову евакуацію з дев’яти сіл області
На Донеччині оголошено про примусову евакуацію з дев’яти сіл області
Латвійська євродепутатка близько 20 років працює на ФСБ – The Insider
Латвійська євродепутатка близько 20 років працює на ФСБ – The Insider
Путін поїде до Ердогана, щоб поговорити про Україну
Путін поїде до Ердогана, щоб поговорити про Україну
Примусове повернення чоловіків з-за кордону? Як реагують країни Європи
Примусове повернення чоловіків з-за кордону? Як реагують країни Європи
Прем'єр-міністр Грузії йде у відставку
Прем'єр-міністр Грузії йде у відставку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Розвідка повідомила, як інцидент з Іл-76 вплинув на процес обміну полоненими
22K
Ухилянтам блокуватимуть рахунки за неявку в ТЦК? Нардеп розставив всі крапки над «і»
20K
Безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів Росії
7274
Танки Leopard 2 виявилися непридатними для війни в Україні – Foreign Affairs
6334
Кирило окуповує єпархії УПЦ МП. Відомий архімандрит пояснив, чому мовчить Онуфрій
4163
Відрізав собі пальця, щоб вижити: воїн ЗСУ 46 днів провів у оточенні

Новини

ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 04:55
День пам'яті Героїв Крут. Що відзначаємо 29 січня
Сьогодні, 00:20
Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Вчора, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 04:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua