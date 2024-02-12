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Очільника Пентагону Остіна знову госпіталізовано

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Очільника Пентагону Остіна знову госпіталізовано
Міністра оборони США Ллойда Остіна госпіталізували
фото: Reuters

Наразі Ллойд Остін продовжує виконувати свої посадові функції та обов'язки

Міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна знову госпіталізували. Про це повідомив речник Пентагону Патрик Райдер.

«Сьогодні (11 лютого – ред.), приблизно о 14:20, міністр оборони Ллойд Остін був доставлений охороною до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда для обстеження у зв'язку з симптомами, що вказують на гостру проблему з сечовим міхуром», – йдеться у заяві Райдера.

Заступник міністра оборони, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, а також Білий дім і Конгрес, проінформовані про ситуацію.

Зазначається, що міністр оборони прибув до лікарні з несекретними і секретними системами зв'язку, необхідними для виконання своїх обов'язків. При цьому заступник Остіна готовий взяти на себе його функції, якщо буде потрібно.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 29 січня, повернувся в Пентагон уперше після екстреного хірургічного втручання на початку року.

Як повідомлялося, очільника Пентагону 1 січня доставили до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда з ускладненнями після планової медичної процедури. При цьому факт перебування в лікарні протягом п'яти днів переховувався від громадськості.

9 січня Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда оголосив, що у грудні минулого року в Остіна діагностували рак простати.

Остін працював дистанційно з дому після того, як 15 січня його виписали з лікарні, де він провів два тижні. У заяві Пентагону на початку цього місяця говориться, що він матиме «повний доступ» до можливостей безпечного зв’язку під час віддаленої роботи.

До слова, глава Пентагону Ллойд Остін має очолити засідання контактної групи у форматі «Рамштайн», яке має відбутися 14 лютого в Брюсселі

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Теги: Пентагон США міністр

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