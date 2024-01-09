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Госпіталізація Ллойда Остіна: Пентагон розкрив деталі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Госпіталізація Ллойда Остіна: Пентагон розкрив деталі
Міністр оборони США Ллойд Остін
фото: Reuters

Остін залишається госпіталізованим у Національному військово-медичному центрі, він одужує

Уже 2 січня окремі повноваження міністра оборони США були передані його заступниці, а сповіщення про госпіталізацію Остіна було зроблене із затримкою через хворобу керівника штабу. Про це розповів речник Пентагону Патрік Райдер. 

«22 грудня, міністр оборони Ллойд Остін пройшов планову медичну процедуру в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда. Під час процедури та під час перебування в лікарні він передав оперативні повноваження заступнику міністра оборони», – зауважив представник Пентагону.

Наступного дня після процедури Остін повернувся додому та продовжував працювати звідти протягом різдвяних свят. Увечері 1 січня він почав відчувати сильний біль і був доставлений каретою швидкої до Національного військово-медичного центру, де його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Повідомляється, що Ллойд Остін був при свідомості, але відчував неабиякий біль. Того вечора він пройшов усі обстеження.

Райдер зазначив, що вже 2 січня на підставі медичних рекомендацій окремі повноваження міністра оборони були передані його заступниці Кетлін Хікс.

«Персонал міністра оборони й заступника, а також Об’єднаний комітет начальників штабів були повідомлені про те, що передача відбулася за допомогою регулярних процедур електронного сповіщення», – зауважив речник Пентагону.

4 січня керівник апарату Остіна повідомив Кетлін Хікс та радника Білого дому з національної безпеки про госпіталізацію міністра. Райдер зазначив, що керівник штабу Остіна хворів на грип, через що сповіщення було зроблене з затримкою.

Після цього, Хікс взялася за підготовку публічної заяви та звернення до Конгресу разом із керівником апарату Остіна. Конгрес був повідомлений про госпіталізацію секретаря наступного дня, незадовго до того, як Райдер опублікував заяву для ЗМІ.  

«Наразі міністр залишається госпіталізованим у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, він одужує та перебуває в гарному стані», – розповів речник Пентагону.

Ллойд Остін перебуває не у відділенні інтенсивної терапії, а в іншій частині шпиталю. Наразі міністр оборони має повний доступ до оперативної інформації та може віддавати необхідні накази засобами захищеного зв’язку.

Водночас речник Пентагону не уточнив, що саме стало причиною для інтенсивної терапії міністра оборони і який діагноз він має зараз.

Нагадаємо, Пентагон кілька днів мовчав про госпіталізацію Ллойда Остіна.

Як повідомлялося, Міністр оборони США Ллойд Остін зробив заяву з приводу своєї госпіталізації 1 січня, зазначивши, що розуміє «занепокоєння ЗМІ», а також визнає, що міг би краще інформувати громадськість про стан свого здоров'я.

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Теги: США Пентагон міністр

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