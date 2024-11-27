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Робота в Польщі. Хто складає українцям найбільшу конкуренцію

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Робота в Польщі. Хто складає українцям найбільшу конкуренцію
ZUS (управління соціального страхування Польщі): На кінець 2023 року, з 1,125 млн офіційно працевлаштованих іноземців, 750 тис. були громадянами України
фото з відкритих джерел

Експертка: Попри багатонаціональну структуру ринку працевлаштування, польські роботодавці наразі віддають перевагу українцям

У Польщі офіційно працевлаштовано 779,3 тис. українців, це 66,7% від усіх працюючих іноземців. Наступними у списку працівників-іноземців є білоруси, грузини та громадяни Молдови. Про це розповіла директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Так, в агенції серед усіх працевлаштованих іноземців – 68% українців. Друге місце розділяють грузини та білоруси – по 7%. Працівників з Молдови – 6%, з Колумбії та Зімбабве – по 3%, Філіппіни та Узбекистан по 2%, і по 1% працвників з Руанди та Вірменії. 

За словами директорки департаменту, українці традиційно залишаються найбільшою групою іноземців, які працюють у Польщі і їхня частка за рік не змінилася. 

«Починаючи з 2022 року, через брак українських чоловіків, Польща почала залучати більше людей з Азії, Африки та навіть Південної Америки. Оскільки на них не поширюється спрощена процедура працевлаштування, то через брак робочої сили у Польщі страждають галузі, в яких потрібні такі спеціалісти, як зварювальники, сантехніки, електрики, токарі, маляри, водії, а також робітники без спеціальної кваліфікації для виконання фізичної роботи», – пояснює експертка.

В агенції вважають, що тренд на жителів Азії та Африки зростатиме у майбутньому, однак попри багатонаціональну структуру ринку працевлаштування, польські роботодавці наразі віддають перевагу українцям. На переконання Анни Джоболди, це не лише через спрощену процедуру працевлаштування, а й через працьовитість та здатність до швидкої адаптації, яку відзначають поляки.

Нагадаємо, у 2025 році українські біженці в Польщі зможуть найпростіше знайти роботу у декількох галузях. Це може стати першим кроком до подальшої інтеграції у країні. Саме так вважають аналітики Gremi Personal. Зазначається, що у Польщі залишається великий попит на некваліфіковану робочу силу на складах.

Аналітики прогнозують, що у наступному році вакансії для українців будуть доступні на складах різного типу, включно з одягом, аптечними товарами, поліграфією, а також складах з пластиковими, гумовими та металевими деталями.

До слова, з майже 780 тис. українців, які працюють у Польщі, 406,5 тисяч – чоловіки і 372,7 тисячі – жінки. Найчастіше в Польщі працюють люди у віці 30-44 років.

Також нещодавнє дослідження Randstad показує, що 59% від працевлаштованих у Польщі іноземців пов’язують своє професійне майбутнє з Польщею. Про таку готовність частіше повідомляють люди з професійною освітою та іноземці, які сьогодні працюють у Польщі відповідно до своєї кваліфікації.

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Теги: Польща іноземці українці спрощена процедура Філіппіни Узбекистан біженці

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