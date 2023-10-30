Біженці заблокували порт у Греції, і все через одну причину

У Греції з'явилась нова проблема із мігрантами

Близько 400 мігрантів та біженців почали протестувати у порту Родосу в неділю, вимагаючи переведення в інші частини Греції. Щоб домогтися виконання своїх вимог, протестувальники блокують рух суден у порту, повідомила грецька берегова охорона. Більшість протестувальників – це незаконні мігранти, яких було врятовано у Середземному морі, і вони виступають проти умов життя у центрах біженців на Родосі. Про це пише ERR.

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Мігранти не дозволили порому Nissos Chios залишити порт, внаслідок чого інше судно не змогло зайти до порту. За словами берегової охорони, протестувальники вимагали, щоб їх посадили на пором і негайно перевезли з острова Родос на материкову Грецію або якесь пристойне місце для житла. Портова поліція намагається домовитись із мігрантами, аби вони розблокували порт.

За офіційними даними, за перші вісім місяців 2023 року до Греції прибуло 10 790 мігрантів і біженців, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли прибуло 5216 осіб.

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Нагадаємо, влада Греції продовжила термін дії спеціального захисту для громадян України, які шукають притулку, до 4 березня 2024 року. Про це повідомляє Міністерство міграції та притулку Греції. Важливо відзначити, що громадяни України, які вже мають дозволи на тимчасове перебування в Греції, не потребуватимуть їх оновлення. Грецька влада також продовжить надавати тимчасовий захист українцям, які в’їжджатимуть до країни вперше до 4 березня 2024 року.

До слова, Греція готова надати альтернативний маршрут для експорту української пшениці та інших зернових через свої північні порти Салоніки та Александруполіс. Країна вже обговорила цей план зі своїми партнерами з ЄС та країнами поза блоком. Про це заявив міністр закордонних справ країни Джордж Герапетріт під час засідання міністрів із закордонних справ на Раді ЄС, яка відбулася в Києві, передає Kathimerini.

Видання пише, що оскільки укладена за посередництва Туреччини угода про експорт українських зернових через чорноморські порти країни наразі не працює, багато кулуарної роботи присвячено пошуку альтернатив, адже Україна життєво важлива для світового постачання зернових.

Герапетріт сказав своїм колегам з ЄС, що Греція готова зробити свій внесок у вирішення проблеми, і акцентував увагу на «величезних наслідках» розвалу угоди з Росією, особливо для країн Глобального Півдня.