Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відвідає Німеччину: Bild назвав дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відвідає Німеччину: Bild назвав дату
Президент прибуде до Берліна 15 грудня
фото: Офіс президента

Глава держави проведе переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, прибуде до Берліна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Зазначається, що уряд Німеччини не підтвердив інформацію про приїзд українського президента. Однак видання звернуло увагу на незвично високі заходи безпеки, які вже вживаються в урядовому кварталі і в повітряному просторі над Берліном, що може свідчити про те, що такий візит готується. Депутати Бундестагу були поінформовані про «поліцейські заходи у зв'язку з державним візитом до будівлі Рейхстагу і в канцелярію канцлера» і про обмеження доступу.

Поліція поінформувала берлінські аеропорти про майбутній візит високопосадовця. «У зв'язку з візитом особи, яка перебуває під охороною найвищого рівня, 15.12.2025 з метою захисту державного гостя в Берліні буде введена зона обмеження польотів», – йшлося в листі поліції.

За даними ЗМІ, український лідер відвідає Берлін для проведення зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. У ній візьмуть участь представники Великої Британії та Франції, можливо, також Польщі та Італії.

Нагадаємо, у Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили дипломатичну роботу з американською стороною та узгодили спільну позицію і наступні кроки.

Раніше президент Володимир Зеленський разом з українськими посадовцями провів переговори з американською стороною. Йшлося про гарантії безпеки для України.

До слова, The Wall Street Journal писав, що під час телефонної розмови 10 грудня президент США Дональд Трамп у «напруженому» тоні звернувся до лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії з проханням вплинути на президента України Володимира Зеленського.

Читайте також:

Теги: Німеччина Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент наголосив, що кошти можна буде використати протягом тривалого терміну
Зеленський розповів про старт «Зимової підтримки»
15 листопада, 13:18
Главу держави зустрів секретар РНБО Рустем Умєров
Зеленський прибув у Туреччину (відео)
19 листопада, 08:31
Бундесвер хоче інтегрувати український бойовий досвід у систему підготовки своїх офіцерів та унтерофіцерів
Німеччина залучить ветеранів ЗСУ до підготовки своїх офіцерів
22 листопада, 22:40
Представники Сполучених Штатів та України провели перемовини 23 листопада 2025 року
Українська делегація повертається з переговорів у Женеві – Зеленський
24 листопада, 15:35
«Путін використовує війну для тиску на фронті та цивільних», – глава МЗС Естонії
МЗС Естонії: Путін відчуває «запах крові» і не прагне миру
27 листопада, 11:26
Зеленський: Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи
Українська делегація вже на шляху до Сполучених Штатів – Зеленський
29 листопада, 13:13
Віткофф не має достатньої жорсткості для того, щоб змусити Росію змінити свою позицію.
Sky News пояснює, чому результат перемовин України та США щодо миру не призведе до змін
1 грудня, 03:49
Італія може виступити посередником у війні в Україні
Папа Римський: Італія може стати мостом для миру між Україною і Росією
2 грудня, 21:57
Свириденко та Зеленський провели зустріч
Зеленський повідомив про оновлення наглядових рад в енергетиці та обороні
3 грудня, 15:08

Політика

Зеленський відвідає Німеччину: Bild назвав дату
Зеленський відвідає Німеччину: Bild назвав дату
МЗС отримає нового очільника? Офіс президента зробив заяву про кадрові зміни
МЗС отримає нового очільника? Офіс президента зробив заяву про кадрові зміни
«Прийду за кожним особисто». Генпрокурор Кравченко пригрозив тим, хто відправляє його у відставку
«Прийду за кожним особисто». Генпрокурор Кравченко пригрозив тим, хто відправляє його у відставку
Зеленський «на запрошення Путіна» відвідав Куп'янськ
Зеленський «на запрошення Путіна» відвідав Куп'янськ
«Слуга народу» проведе з’їзд для обрання нового голови партії – джерело
«Слуга народу» проведе з’їзд для обрання нового голови партії – джерело
Зеленський про засідання «коаліції охочих»: Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні РФ
Зеленський про засідання «коаліції охочих»: Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні РФ

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Сьогодні, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua