Зеленський відвідає Німеччину: Bild назвав дату

Глава держави проведе переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, прибуде до Берліна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Зазначається, що уряд Німеччини не підтвердив інформацію про приїзд українського президента. Однак видання звернуло увагу на незвично високі заходи безпеки, які вже вживаються в урядовому кварталі і в повітряному просторі над Берліном, що може свідчити про те, що такий візит готується. Депутати Бундестагу були поінформовані про «поліцейські заходи у зв'язку з державним візитом до будівлі Рейхстагу і в канцелярію канцлера» і про обмеження доступу.

Поліція поінформувала берлінські аеропорти про майбутній візит високопосадовця. «У зв'язку з візитом особи, яка перебуває під охороною найвищого рівня, 15.12.2025 з метою захисту державного гостя в Берліні буде введена зона обмеження польотів», – йшлося в листі поліції.

За даними ЗМІ, український лідер відвідає Берлін для проведення зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. У ній візьмуть участь представники Великої Британії та Франції, можливо, також Польщі та Італії.

Нагадаємо, у Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили дипломатичну роботу з американською стороною та узгодили спільну позицію і наступні кроки.

Раніше президент Володимир Зеленський разом з українськими посадовцями провів переговори з американською стороною. Йшлося про гарантії безпеки для України.

До слова, The Wall Street Journal писав, що під час телефонної розмови 10 грудня президент США Дональд Трамп у «напруженому» тоні звернувся до лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії з проханням вплинути на президента України Володимира Зеленського.