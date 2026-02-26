Туск витончено потролив Орбана в мережі X

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не втримався від іронічного коментаря на адресу угорського лідера Віктора Орбана

Прем'єр-міністр Польщі продовжує серію гострих випадів на адресу свого угорського колеги Віктора Орбана. Цього разу приводом для іронії стала поява в Угорщині потужної опозиційної сили

Дональд Туск опублікував у соцмережі X короткий, але змістовний допис, який миттєво став вірусним. Цей допис адресований звернувся безпосередньо угорського лідеру Віктору Орбану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Дональда Туска в мережі Х.

Дональд Туск поставив риторичне запитання: «Is Hungarian spring really „MAGYAR tavasz” in your language, dear @PM_ViktorOrban?», що в перекладі означає «Чи справді угорська весна звучить вашою мовою як „MAGYAR tavasz“, дорогий Вікторе Орбане?». Допис завершувався смайликом.

фото: скрин допису

У чому тут «підкол»? Magyar з угорської перекладається як «угорець», tavasz – перекладається як «весна».Туск навмисно використав ці угорські слова, щоб потролити Орбана через появу його нового головного конкурента – Петера Мадяра (Péter Magyar).

Тож фразу можна прочитати і як «Угорська весна», і як «Весна Мадяра» (політика, який почав розвалювати рейтинг Орбана зсередини). А термін «Весна» означає демократичне пробудження та повалення автократичних режимів (як «Арабська весна» або «Празька весна»).

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко відреагував на блокування Угорщиною нового пакета санкцій ЄС проти Росії та кредиту Україні на €90 млрд, назвавши такі дії «політичним саботажем». За словами Туска, позиція угорського уряду підриває спільні зусилля Євросоюзу щодо підтримки України.

Також Туск і Мадяр обмінялися іронічними жартами про Орбана та Трампа у Мюнхені. Так, Петер Мадяр представив Туску свою колегу та майбутню міністерку закордонних справ Угорщини Аніту Орбан.