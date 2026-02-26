Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туск витончено потролив Орбана в мережі X

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Туск витончено потролив Орбана в мережі X
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не втримався від іронічного коментаря на адресу угорського лідера Віктора Орбана
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Польщі продовжує серію гострих випадів на адресу свого угорського колеги Віктора Орбана. Цього разу приводом для іронії стала поява в Угорщині потужної опозиційної сили

Дональд Туск опублікував у соцмережі X короткий, але змістовний допис, який миттєво став вірусним. Цей допис адресований звернувся безпосередньо угорського лідеру Віктору Орбану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Дональда Туска в мережі Х.

Дональд Туск поставив риторичне запитання: «Is Hungarian spring really „MAGYAR tavasz” in your language, dear @PM_ViktorOrban?», що в перекладі означає «Чи справді угорська весна звучить вашою мовою як „MAGYAR tavasz“, дорогий Вікторе Орбане?». Допис завершувався смайликом. 

Туск витончено потролив Орбана в мережі X фото 1
фото: скрин допису

У чому тут «підкол»? Magyar з угорської перекладається як «угорець», tavasz – перекладається як «весна».Туск навмисно використав ці угорські слова, щоб потролити Орбана через появу його нового головного конкурента – Петера Мадяра (Péter Magyar).

Тож фразу можна прочитати і як «Угорська весна», і як «Весна Мадяра» (політика, який почав розвалювати рейтинг Орбана зсередини). А термін «Весна» означає демократичне пробудження та повалення автократичних режимів (як «Арабська весна» або «Празька весна»).

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко відреагував на блокування Угорщиною нового пакета санкцій ЄС проти Росії та кредиту Україні на €90 млрд, назвавши такі дії «політичним саботажем». За словами Туска, позиція угорського уряду підриває спільні зусилля Євросоюзу щодо підтримки України.

Також Туск і Мадяр обмінялися іронічними жартами про Орбана та Трампа у Мюнхені. Так, Петер Мадяр представив Туску свою колегу та майбутню міністерку закордонних справ Угорщини Аніту Орбан.

 

Читайте також:

Теги: Віктор Орбан Дональд Туск вибори Угорщина Польща жарт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі популярні продукти в Польщі коштують дороже, ніж в Україні
Блогерка порівняла вартість продуктів у магазинах Польщі та України: ціни
Сьогодні, 11:10
Зеленський запропонував Орбану домовлятися з Путіним
Зеленський відреагував на претензії Угорщини через зупинку нафтопроводу «Дружби»
24 лютого, 20:10
Частина наших співгромадян за кордоном беруть участь у проукраїнських акціях
Референдум про мирну угоду. Соціолог спрогнозував, як голосуватимуть українці в Україні і за кордоном
19 лютого, 13:48
Японський парламент продовжив мандат уряду Такаїчі
Парламент Японії переобрав Санае Такаїчі прем’єр-міністеркою
18 лютого, 17:42
Сегуру позиціонує себе як представника сучасних і поміркованих лівих, здатних бути арбітром у політичних кризах і гарантом демократичних цінностей
Португалія обрала президента: ним став соціаліст Антоніу Жозе Сегуру
9 лютого, 00:59
Санкції США щодо російського енергетичного сектора не стосуються будівництва АЕС в Угорщині
«Росатом» розпочав будівництво АЕС в Угорщині
5 лютого, 19:24
Підозрюваних у контрабанді з Білорусі чекає покарання до 12 років за ґратами
Польща затримала підозрюваних у контрабанді з повітряними кулями з Білорусії (фото)
5 лютого, 11:27
Шмигаль: Запропонував активізувати роботу щодо інтерконектора Жешув – Хмельницька АЕС
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Партія Мадяра утримує відрив від «Фідесу» Орбана
Партія Орбана втратила шанс на перемогу? Результати останніх соцопитувань
27 сiчня, 11:02

Політика

Прем’єрка Данії оголосила дострокові парламентські вибори: деталі
Прем’єрка Данії оголосила дострокові парламентські вибори: деталі
Лідер угорської опозиції заявив, що вибори стануть вибором між Європою і Орбаном
Лідер угорської опозиції заявив, що вибори стануть вибором між Європою і Орбаном
Переговори між Україною і США у Женеві: Умєров зробив першу заяву
Переговори між Україною і США у Женеві: Умєров зробив першу заяву
Глава МЗС Польщі оцінив оборону східного флангу НАТО
Глава МЗС Польщі оцінив оборону східного флангу НАТО
Глава Всесвітнього економічного форуму йде з посади через скандал з файлами Епштейна
Глава Всесвітнього економічного форуму йде з посади через скандал з файлами Епштейна
Туск витончено потролив Орбана в мережі X
Туск витончено потролив Орбана в мережі X

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua