Інтроверт чи екстраверт? Науковці назвали новий тип особистості

Люди звикли ділити суспільство на інтровертів та екстравертів. Але є ті, хто не вписується в ці межі

Психологи розширили класичний поділ особистості на інтровертів та екстравертів, додавши до нього третій, новий тип – отроверт. Цей термін ввели дослідники, які намагалися пояснити поведінку людей, що не вписуються в традиційні рамки. Вважається, що новий тип краще пояснює, як мотивація впливає на поведінку людини. Про це пише «Главком» із посиланням на New Scientist.

Зазвичай екстравертів мотивує соціальна винагорода, а інтровертів – внутрішні стимули. Натомість отроверти керуються зовнішніми факторами, які не пов'язані із соціальною взаємодією. Наприклад, їх може надихати конкретна мета, бажання розв'язати складну проблему або досягти визначених результатів у роботі.

За словами психіатра Рамі Камінські, всі народжуються отровертами, але з дитинства нас вчать бути частиною груп: за місцем народження, вірою, професією чи інтересами. Більшість людей приймає і почувається їхньою частиною, але отроверти вважають за краще залишатися осторонь.

За словами вчених, відсутність чіткої належності до одного з двох традиційних типів особистості часто змушувала людей почуватися «не такими». Дослідження показує, що поведінка людини, спрямована на досягнення зовнішньої мети, може виглядати як інтровертна, так і екстравертна, залежно від контексту. Відкриття «отровертів» допомагає пояснити, чому люди, здається, змінюють свій тип особистості, хоча насправді ними просто керує інша мотивація.

Головна відмінність отровертів – вони не відчувають тиску «бути як усі» і не бояться втратити схвалення і не потребують підтвердження своєї цінності іншими. Правила для них умовні і більшість норм втрачає сенс. Це дозволяє таким людям мислити оригінально та гнучко, не потрапляючи у пастку групового мислення.

Така позиція дає особливу перевагу – вміння помічати взаємозв'язки, які інші не бачать. Ідеї отровертів часто викликають опір, але вони можуть змінити світ.

Відсутність інтересу до масової культури, пліток чи політичних таборів звільняє увагу й час для по-справжньому глибоких особистих відносин. Отроверти обирають окремих людей для дружби та інших відносин, а не групи, до яких «прийнято» входити.

До слова, інтроверти хочуть проводити більшу частину часу на самоті, ніж зустрічатися з людьми, проте можуть бути більш розвиненими в когнітивному або емоційному плані за екстравертів.