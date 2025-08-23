Головна Світ Соціум
Інтроверт чи екстраверт? Науковці назвали новий тип особистості

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Життя поза групами дає отровертам свободу мислити оригінально
Люди звикли ділити суспільство на інтровертів та екстравертів. Але є ті, хто не вписується в ці межі

Психологи розширили класичний поділ особистості на інтровертів та екстравертів, додавши до нього третій, новий тип – отроверт. Цей термін ввели дослідники, які намагалися пояснити поведінку людей, що не вписуються в традиційні рамки. Вважається, що новий тип краще пояснює, як мотивація впливає на поведінку людини. Про це пише «Главком» із посиланням на New Scientist.

Зазвичай екстравертів мотивує соціальна винагорода, а інтровертів – внутрішні стимули. Натомість отроверти керуються зовнішніми факторами, які не пов'язані із соціальною взаємодією. Наприклад, їх може надихати конкретна мета, бажання розв'язати складну проблему або досягти визначених результатів у роботі.

За словами психіатра Рамі Камінські, всі народжуються отровертами, але з дитинства нас вчать бути частиною груп: за місцем народження, вірою, професією чи інтересами. Більшість людей приймає і почувається їхньою частиною, але отроверти вважають за краще залишатися осторонь.

За словами вчених, відсутність чіткої належності до одного з двох традиційних типів особистості часто змушувала людей почуватися «не такими». Дослідження показує, що поведінка людини, спрямована на досягнення зовнішньої мети, може виглядати як інтровертна, так і екстравертна, залежно від контексту. Відкриття «отровертів» допомагає пояснити, чому люди, здається, змінюють свій тип особистості, хоча насправді ними просто керує інша мотивація.

Головна відмінність отровертів – вони не відчувають тиску «бути як усі» і не бояться втратити схвалення і не потребують підтвердження своєї цінності іншими. Правила для них умовні і більшість норм втрачає сенс. Це дозволяє таким людям мислити оригінально та гнучко, не потрапляючи у пастку групового мислення.

Така позиція дає особливу перевагу – вміння помічати взаємозв'язки, які інші не бачать. Ідеї отровертів часто викликають опір, але вони можуть змінити світ.

Відсутність інтересу до масової культури, пліток чи політичних таборів звільняє увагу й час для по-справжньому глибоких особистих відносин. Отроверти обирають окремих людей для дружби та інших відносин, а не групи, до яких «прийнято» входити.

До слова, інтроверти хочуть проводити більшу частину часу на самоті, ніж зустрічатися з людьми, проте можуть бути більш розвиненими в когнітивному або емоційному плані за екстравертів.

