Умєров підсумував перший день переговорів з американцями

Рустем Умєров очолює українську делегегацію на перемовинах з спецпосланцями Трампа

Роботу сторони планують продовжити вже завтра, 22 березня

21 березня у Флориді пройшли переговори української делегації зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа. Очільник делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив подробиці зустрічі, пише «Главком».

«У Флориді разом із Давидом Арахамією, Кирилом Будановим та Сергієм Кислицею провели зустріч з американською стороною в межах переговорного процесу. Американську делегацію представляли спеціальний представник президента США Стів Віткофф, Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та старший радник з питань політики Державного департаменту США Кріс Карран», – написав він.

За словами Рустема Умєрова, сторони продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку. Окрему увагу приділили узгодженню підходів для подальшого просування до практичних результатів.

Також він зазначив, що за підсумками першого дня зустрічі українська сторона доповіла президентові Володимиру Зеленському.

«Дякуємо Сполученим Штатам за залученість і послідовну роботу для просування процесу», – сказав Рустем Умєров.

Варто зазначити, що зустріч проходила без російської сторони. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу, 21 березня повідомив, що українська та американська сторони продовжать спілкування в неділю, 22 березня.

«Найголовніше – зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни та наскільки вони готові робити це чесно та достойно», – зазначив український президент.