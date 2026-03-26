Трамп відхилив план Нетаньяху щодо підбурювання протестів в Ірані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп запереживав, що повстання призведуть лише до масштабних смертей цивільних

Президент США Дональд Трамп висловив категоричну незгоду з пропозицією прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу закликати іранське населення до масштабних протестів проти режиму. Під час приватної розмови, про яку повідомляє Axios із посиланням на американських та ізраїльських посадовців, Трамп емоційно пояснив свою позицію небажанням підставляти цивільних під вогонь іранських силовиків. Американський лідер прямо запитав Нетаньягу, навіщо закликати людей виходити на вулиці, якщо їх там просто «скосять». Про це пише «Главком».

Ця дискусія виявила серйозні розбіжності у стратегічних цілях Вашингтона та Єрусалима. Якщо Нетаньяху вважає народне повстання однією з пріоритетних цілей для повалення іранської влади, то для Трампа зміна режиму є лише можливим бонусом, а не основним завданням війни. Президент США нагадав, що тисячі іранських протестувальників загинули ще до початку нинішнього конфлікту, і він не хоче ставати причиною нових масових жертв серед мирного населення.

Нетаньяху висунув ідею дестабілізації Ірану після того, як ізраїльські удари ліквідували ключових силовиків режиму – главу нацбезпеки Алі Ларіджані та очільника ополчення «Басідж» Голамрезу Сулеймані. Саме Сулеймані був відповідальним за жорстоке придушення внутрішніх протестів, тому в Ізраїлі вважали, що його смерть створює «вікно можливостей» для революції. Проте Трамп залишився непохитним у своєму переконанні, що публічні заклики до повстання призведуть лише до безглуздого кровопролиття.

Як відомо, згідно з розслідуванням Reuters, телефонна розмова між прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом США Дональдом Трампом стала вирішальним фактором у підготовці операції «Епічна лють».

Нетаньягу переконав американського лідера скористатися «вікном можливостей» для ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, попри початкове прагнення Трампа дотримуватися дипломатії.

Нагадаємо, колишній очільник Національного антитерористичного центру Джо Кент, який пішов у відставку через незгоду з курсом Білого дому, виступив із резонансними заявами щодо ролі Ізраїлю в американській політиці на Близькому Сході. В інтерв’ю Такеру Карлсону він прямо звинуватив ізраїльську сторону у маніпулюванні США задля розв'язання конфлікту з Тегераном. Кент назвав аргументи державного секретаря Марко Рубіо про «неминучу іранську загрозу» хибними, оскільки, на його переконання, Іран не мав наміру атакувати без прямої провокації. 

Теги: Дональд Трамп Беньямін Нетаньягу Іран протест

25 березня, 15:52
