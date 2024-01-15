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У Фінляндії російськомовні мітингували за закриття кордону з РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Фінляндії російськомовні мітингували за закриття кордону з РФ
Пункт пропуску між Фінляндією та Росією
фото: Heikki Haapalainen/Yle

Акція мала промовисту назву «Ні рашизму у Фінляндії»

У Гельсінкі відбувся мітинг російськомовних на підтримку закриття кордонів з Росією. Про це повідомляє фінський телерадіомовник Yle.

Акцію провела група «Ні рашизму у Фінляндії» – вона  складається з росіян і російськомовних у Фінляндії, які підтримують дії фінського уряду щодо закриття кордону з Росією. За словами організаторів, закриття кордонів необхідне, щоб Фінляндія продовжувала залишатися безпечною для всіх.

В акції, що відбулася біля будівлі парламенту в Гельсінкі, взяли участь близько 20 осіб. Один із організаторів акції Ілля Канатуш заявив, що їхня група сформувалась на противагу тим росіянам,  які мітингують за відкриття кордонів і стали під час своїх протестів виступати від імені всіх російськомовних жителів Фінляндії.

«Особисто мені це здалося не зовсім коректним, оскільки немає у російськомовних якогось єдиного представництва. Ба більше, це дуже різнорідна верства населення, і погляди на ситуацію серед цих людей різні», – сказав він.

За словами Канатуша, акція є, зокрема, відповідною реакцією на вимоги з боку фінляндських росіян відкрити кордон.

«Ми хочемо, щоб фінське суспільство знало – серед російськомовних багато тих, хто розуміє вихідну від Росії загрозу і готовий підтримувати протидію цій загрозі у Фінляндії», – додав активіст.

На думку Канатуша, образ Фінляндії в Росії зараз прагнуть зробити максимально негативним, при цьому роблячи різні спроби впливу на фінів, включаючи направлену міграцію. Він додав, що Фінляндія «дуже м'яко і цивілізовано» вживає заходів щодо закриття кордону.

Нагадаємо, Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. За заявами фінських урядовців, російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. Пункти пропуску мали відкритися 15 січня, проте Фінляндія вирішила залишити їх закритими.

Теги: Фінляндія кордон мітинг росія

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