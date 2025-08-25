Головна Країна Події в Україні
Україна вперше показала ракету «Довгий Нептун»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна вперше показала ракету «Довгий Нептун»
Довжина нової ракети перевищує 6 м
скріншот з відео держпорталу «Зброя»

Про розробку «Довгого Нептуна» стало відомо у 2023 році

Держпортал «Зброя» вперше показав світлину «Довгого Нептуна». Це модифікації крилатої ракети Р-360 «Нептун», що може вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Про розробку стало відомо ще у листопаді 2023 року, однак з того часу жодних світлин ракети не зʼявлялося. Вперше світлина зʼявилася у відео, присвячене Дню Незалежності. У ньому ракета демонструється разом з іншими зразками українського озброєння.

Defense Express зазначає, що впізнати «Довгий Нептун» можна за характерними Х-подібними крилами, які складаються. Водночас відео з пусками ракет у ролику є архівними та датуються випробуваннями комплексу «Нептун» у 2018-2020 роках.

За попередніми оцінками, довжина нової ракети перевищує 6 м (без прискорювача), що на півтора метра більше за першу версію Р-360. Центральна частина корпусу також збільшена у діаметрі до 50 см проти 38 см у базовій модифікації. Таким чином, нова ракета не лише довша, а й масивніша, що, ймовірно, пов’язано з необхідністю більшого об’єму палива.

Довжина нової ракети перевищує 6 м, що на півтора метра більше за першу версію
Довжина нової ракети перевищує 6 м, що на півтора метра більше за першу версію
колаж: Defense Express

Нагадаємо, Україна успішно випробувала і застосувала ракету «Довгий Нептун» із дальністю в тисячу кілометрів. Успішне застосування «Довгого Нептуна», ймовірно, було 14 березня по нафтопереробному заводі в Туапсе, Росія, приблизно за 480 км від лінії фронту в Україні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні оглянули новітню українську зброю та техніку.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що для далекобійних ударів по Росії Україна використовує зброю вітчизняного виробництва і не узгоджує цілі зі США.

