У Ростовській області пролунали вибухи (відео)

Місцеві мешканці чули чотири сильні вибухи поспіль в Азовському районі

Росіяни заявляють, що в регіоні нібито відпрацювала ППО

В Азовському районі Ростовської області РФ пролунала серія вибухів. При цьому росіяни заявляють про нібито роботу ППО. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

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Місцеві Telegram-каналі публікують відео, де чути вибухи, на горизонті видніється чорний дим. Місцеві мешканці чули чотири сильні вибухи поспіль в Азовському районі.

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При цьому губернатор повідомляє роботу ППО.

«Зафіксовано ураження системами ППО другої ракети – цього разу в Азовському районі. Наслідки уточнюються», – написав Голубєв.

Пізніше Голубєв повідомив, що в Неклинівському районі в селі Самбек металевим предметом пробило дах будинку. Потерпілих немає

Нагадаємо, що сьогодні вибухи лунали й в російському Таганрозі.

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До слова, 28 липня на російському нафтопереробному заводі в Самарі прогримів вибух. За попередньою версією, було закладено вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху нема постраждалих та серйозних руйнувань, проте Росія вже знайшла «український слід» та звинувачує уродженця України у вибуху.