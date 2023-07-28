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У Ростовській області пролунали вибухи (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Ростовській області пролунали вибухи (відео)
Місцеві мешканці чули чотири сильні вибухи поспіль в Азовському районі
скріншот з відео

Росіяни заявляють, що в регіоні нібито відпрацювала ППО

В Азовському районі Ростовської області РФ пролунала серія вибухів. При цьому росіяни заявляють про нібито роботу ППО. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Місцеві Telegram-каналі публікують відео, де чути вибухи, на горизонті видніється чорний дим. Місцеві мешканці чули чотири сильні вибухи поспіль в Азовському районі.

При цьому губернатор повідомляє роботу ППО.

«Зафіксовано ураження системами ППО другої ракети – цього разу в Азовському районі. Наслідки уточнюються», – написав Голубєв.

Пізніше Голубєв повідомив, що в Неклинівському районі в селі Самбек металевим предметом пробило дах будинку. Потерпілих немає

Нагадаємо, що сьогодні вибухи лунали й в російському Таганрозі. 

До слова, 28 липня на російському нафтопереробному заводі в Самарі прогримів вибух. За попередньою версією, було закладено вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху нема постраждалих та серйозних руйнувань, проте Росія вже знайшла «український слід» та звинувачує уродженця України у вибуху.

Теги: вибух росія

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