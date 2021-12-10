Жителям Австрії доведеться платити тисячі євро за відмову від вакцинації

У Австрії розмір покарання за відмову від вакцинації складе 3,6 тис.євро

Обов'язкову вакцинацію повинні будуть пройти всі особи, які проживають в Австрії, старше 14 років

Жителі Австрії почнуть платити штраф за відмову від вакцинації. Про це заявив глава МОЗ країни Вольфганг Мюкштайн на презентації законопроєкту, пише Securykid.

Розмір покарання складе 3,6 тис. євро. Очікується, що законопроект набуде чинності 1 лютого 2022 року. Обов'язкову вакцинацію повинні будуть пройти всі особи, які проживають в Австрії, старше 14 років.

Ті, хто не робитимуть щеплення і не зможуть надати до центрального реєстру підтвердження про медичний відвід, заплатять штраф, накладений судом. При цьому грошове покарання не замінюватимуть позбавленням волі, анонсував міністр.

Натомість президент Володимир Зеленський підписав закон про виділення українцям по тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу.

Раніше в уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу».

Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги. Глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.