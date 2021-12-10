  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Жителям Австрії доведеться платити тисячі євро за відмову від вакцинації

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Австрії розмір покарання за відмову від вакцинації складе 3,6 тис.євро - Жителям Австрії доведеться платити тисячі євро за відмову від вакцинації
    У Австрії розмір покарання за відмову від вакцинації складе 3,6 тис.євро
    фото з відкритих джерел

    Обов'язкову вакцинацію повинні будуть пройти всі особи, які проживають в Австрії, старше 14 років

    Жителі Австрії почнуть платити штраф за відмову від вакцинації. Про це заявив глава МОЗ країни Вольфганг Мюкштайн на презентації законопроєкту, пише Securykid.

    Розмір покарання складе 3,6 тис. євро. Очікується, що законопроект набуде чинності 1 лютого 2022 року. Обов'язкову вакцинацію повинні будуть пройти всі особи, які проживають в Австрії, старше 14 років.

    Ті, хто не робитимуть щеплення і не зможуть надати до центрального реєстру підтвердження про медичний відвід, заплатять штраф, накладений судом. При цьому грошове покарання не замінюватимуть позбавленням волі, анонсував міністр.

    Натомість президент Володимир Зеленський підписав закон про виділення українцям по тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу.

    Раніше в уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу».

    Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги. Глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

    Читайте також:

    Теги: Австрія міністр штраф вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Жителям Австрії доведеться платити тисячі євро за відмову від вакцинації