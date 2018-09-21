Ізраїль передав Москві доповідь щодо збитого літака Іл-20



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ізраїльський генерал Норкін (праворуч) під час візиту у Москву

Росія та Ізраїль домовилися про подальше впровадження системи усунення конфліктів

Ізраїльська делегація на чолі з командувачем Військово-повітряних сил країни генерал-майором Амікамом Норкіном представила у Москві доповідь щодо збитого у Сирії російського літака Іл-20.

Про це повідомляє прес-служба Армії оборону Ізраїлю.

«Ізраїльські офіцери представили доповідь про ситуацію, пов'язану зі знищенням російського літака сирійським зенітним вогнем в ніч проти понеділка, а також попередні висновки розслідування Ізраїлю цієї події», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, ізраїльські військові розповіли про спроби Ірану встановити свою військову присутність у Сирії та передачу стратегічної зброї терористичній організації «Хезболла».

Росія та Ізраїль наголосили на важливості «інтересів держав» та домовилися про подальше впровадження системи усунення конфліктів.

Вранці 21 серпня ізраїльська делегація повернеться на батьківщину.

раніше стало відомо, що командувач Військово-повітряних сил Ізраїлю генерал-майор Амікам Норкін 20 вересня поїде до Москви, аби передати Росії всі дані про збиття літака-розвідника Іл-20 біля берегів Сирії.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня над Середземним морем біля сирійського узбережжя був збитий російський літак-розвідник Іл-20, загинули 15 російських військових.

У Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали авіаударів по цілях у провінції Латакія. РФ розцінила дії Ізраїлю як «ворожі і залишає за собою право на дії у відповідь».

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що реакцію РФ на збиття Іл-20 у Сирії «помітять всі».

Ізраїль заявив, що покладає повну відповідальність за збиття російського літака на режим Башара Асада.

Офіційний Вашингтон закликав до мирного вирішення сирійського конфлікту у зв'язку з інцидентом, внаслідок якого сили Башара Асада збили літак російських збройних сил Іл-20.