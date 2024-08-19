Ізраїль і ХАМАС звинувачують один одного в перешкоджанні угоді про припинення вогню

Поточний раунд переговорів наблизив обидві сторони до першої офіційної паузи в бойових діях за останні місяці

Ізраїль і ХАМАС звинуватили один одного в перешкоджанні досягненню угоди про припинення вогню і звільнення заручників у секторі Гази. Про це пише Bloomberg.

Як зазначають посередники, поточний раунд переговорів наблизив обидві сторони до першої офіційної паузи в бойових діях за останні місяці. Але заперечення з обох сторін, що були оприлюднені у неділю, збільшили ймовірність відновлення тупикової ситуації.

«Ми ведемо переговори, а не сценарій, в якому ми просто віддаємо і віддаємо. Є речі, в яких ми можемо бути гнучкими, і є речі, в яких ми не можемо бути гнучкими, і на яких ми будемо наполягати. Ми дуже добре знаємо, як відрізнити одне від іншого», – заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Невдовзі після цього палестинське угруповання ХАМАС оприлюднило заяву, в якій детально описано нові вимоги Ізраїлю, які, за словами бойовиків, перешкоджають угоді.

«Ми покладаємо повну відповідальність на Нетаньягу», – йдеться в заяві угруповання.

Раніше президент США Джо Байден застеріг Ізраїль та інші сторони від кроків, що можуть підірвати угоду про припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Гази.

Нагадаємо, Армія Ізраїлю досягла межі своїх можливостей у боротьбі з палестинським рухом ХАМАС у Секторі Гази. Про це пише газета New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Раніше повідомлялося, що палестинське ісламістське угруповання ХАМАС заявило, що не братиме участі в новому раунді переговорів про припинення вогню в секторі Газа, що був запланований на четвер у Катарі.