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Ізраїль і ХАМАС звинувачують один одного в перешкоджанні угоді про припинення вогню

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ізраїль і ХАМАС звинувачують один одного в перешкоджанні угоді про припинення вогню
Країни звинувачують одне одного у висуненні вимог, які перешкоджають угоді
фото: Reuters

Поточний раунд переговорів наблизив обидві сторони до першої офіційної паузи в бойових діях за останні місяці

Ізраїль і ХАМАС звинуватили один одного в перешкоджанні досягненню угоди про припинення вогню і звільнення заручників у секторі Гази. Про це пише Bloomberg.

Як зазначають посередники, поточний раунд переговорів наблизив обидві сторони до першої офіційної паузи в бойових діях за останні місяці. Але заперечення з обох сторін, що були оприлюднені у неділю, збільшили ймовірність відновлення тупикової ситуації.

«Ми ведемо переговори, а не сценарій, в якому ми просто віддаємо і віддаємо. Є речі, в яких ми можемо бути гнучкими, і є речі, в яких ми не можемо бути гнучкими, і на яких ми будемо наполягати. Ми дуже добре знаємо, як відрізнити одне від іншого», – заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Невдовзі після цього палестинське угруповання ХАМАС оприлюднило заяву, в якій детально описано нові вимоги Ізраїлю, які, за словами бойовиків, перешкоджають угоді.

«Ми покладаємо повну відповідальність на Нетаньягу», – йдеться в заяві угруповання.

Раніше президент США Джо Байден застеріг Ізраїль та інші сторони від кроків, що можуть підірвати угоду про припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Гази.

Нагадаємо, Армія Ізраїлю досягла межі своїх можливостей у боротьбі з палестинським рухом ХАМАС у Секторі Гази. Про це пише газета New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Раніше повідомлялося, що палестинське ісламістське угруповання ХАМАС заявило, що не братиме участі в новому раунді переговорів про припинення вогню в секторі Газа, що був запланований на четвер у Катарі. 

Читайте також: Лідер ХАМАСу хоче угоду про припинення вогню з Ізраїлем: CNN повідомив деталі
Теги: Сектор Гази Ізраїль переговори ХАМАС Беньямін Нетаньягу

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Політика

Ізраїль і ХАМАС звинувачують один одного в перешкоджанні угоді про припинення вогню
Ізраїль і ХАМАС звинувачують один одного в перешкоджанні угоді про припинення вогню
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