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    У світі

    Ізраїль закрив кордони для іноземців

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    <span>В'їзд іноземців, хто не має громадянства Ізраїлю або постійного виду на проживання, дозволений не буде</span> - Ізраїль закрив кордони для іноземців
    В'їзд іноземців, хто не має громадянства Ізраїлю або постійного виду на проживання, дозволений не буде

    В країну пустять лише тих іноземців «у центрі життя яких – Ізраїль»

    З середи, 18 березня, влада Ізраїлю прийняла рішення про закриття в'їзду в країну практично для всіх видів іноземців через епідемію коронавірусу нового типу Covid-19.

    В'їзд в країну дозволено тільки для іноземців, які мають громадянство Ізраїлю або вид на проживання.

    «Після отримання рекомендації міністерства охорони здоров'я було вирішено, що, починаючи з сьогоднішнього дня, в'їзд іноземців, хто не має громадянства Ізраїлю або постійного виду на проживання, дозволений не буде», - повідомили в Управлінні з питань населення та міграції Ізраїлю.

    У заяві також сказано, що в країну пустять іноземців «у центрі життя яких – Ізраїль».

    До слова, Ізраїль застосує антитерористичні технології проти коронавірусу.

    З 12 березня в Ізраїлі ввели обов'язковий карантин тривалістю 14 днів для всіх, хто в'їжджає через поширення в світі коронавірусу. Згідно з указом іноземні громадяни, які прибули на територію країни, повинні залишитися на «домашньому карантині», і будь-які види готельного розміщення для цих цілей «не можуть бути розглянуті».

    Нагадаємо, Німеччина закриває морські і повітряні кордони для громадян ЄС.

    Ізраїль кордон влада громадянство коронавірус
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