Падіння ракети в Пшевудові: Польща повідомила про результати розслідування

Варшава направила Києву заявку про правову допомогу у розслідуванні

У Польщі припускають, що ракета, яка впала в листопаді минулого року на території країни і вбила двох людей, належала Україні. Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на джерела.

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«Це українська ракета ППО вибухнула у Пшеводові та вбила двох людей», – цитує газета думки польських експертів із прокуратури.

У свою чергу, прессекретар генеральної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський заявив, що Варшава не розсекречуватиме отримані дані.

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«Справді, ми отримали висновок, але через його конфіденційний характер ми не розголошуємо його зміст. На поточному етапі розслідування доказова діяльність в країні вичерпана. Ми направили заявку про правову допомогу в Україну і чекаємо на відповідь», – зазначає він.

Експерти повідомляють, що ракета, яка впала, має радіус дії від 75 до 90 км. У той час російські позиції були в місці, звідки жодна російська ракета не могла досягти Пшеводово. Вони також виключили, що її запустили з Білорусі. – «Навіть якщо припустити, що російські батареї були в Білорусі, то від місця, де вони тоді були, до Пшеводова по прямій 150 км. По-друге, росіяни не мають такого типу ракет у Білорусі».

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету.