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Падіння ракети в Пшевудові: Польща повідомила про результати розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Падіння ракети в Пшевудові: Польща повідомила про результати розслідування
Ракета впала у польському Пшевудові 15 листопада
фото: KPRP

Варшава направила Києву заявку про правову допомогу у розслідуванні

У Польщі припускають, що ракета, яка впала в листопаді минулого року на території країни і вбила двох людей, належала Україні. Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на джерела.

«Це українська ракета ППО вибухнула у Пшеводові та вбила двох людей», – цитує газета думки польських експертів із прокуратури.

У свою чергу, прессекретар генеральної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський заявив, що Варшава не розсекречуватиме отримані дані.

«Справді, ми отримали висновок, але через його конфіденційний характер ми не розголошуємо його зміст. На поточному етапі розслідування доказова діяльність в країні вичерпана. Ми направили заявку про правову допомогу в Україну і чекаємо на відповідь», – зазначає він.

Експерти повідомляють, що ракета, яка впала, має радіус дії від 75 до 90 км. У той час російські позиції були в місці, звідки жодна російська ракета не могла досягти Пшеводово. Вони також виключили, що її запустили з Білорусі. – «Навіть якщо припустити, що російські батареї були в Білорусі, то від місця, де вони тоді були, до Пшеводова по прямій 150 км. По-друге, росіяни не мають такого типу ракет у Білорусі».

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету. 

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Теги: Польща ракета Україна

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