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В Україні зросла кількість боржників: в яких категоріях найбільше

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні зросла кількість боржників: в яких категоріях найбільше
Борги за комуналку у громадян з'явилися переважно за час опалювального сезону
фото з відкритих джерел

Найбільний приріст боржників стався через стягнення судових зборів

У Єдиному реєстрі боржників продовжує зростати їх кількість – за останній рік вона зросла майже на 1,2 млн. Найбільший приріст заборгованостей в категорії «Стягнення судового збору» (68%), а найбільшу частку від всіх боргів – в «Стягнення на користь держави» (22,3%), інформує «Опендатабот».

Повідомляється, що майже половина нових боргів (49%) за період з жовтня 2022-го по жовтень 2023 року з’явилася у реєстрі з травня по серпень цього року, а ще 67 тис – протягом серпня-вересня.

Найбільший приріст протягом року спостерігався в категорії «Стягнення судового збору» (+68%). Найбільшу частку від загальної кількості боргів становлять борги в категорії «Стягнення на користь держави» (22,3%) – за останній рік приріст в цій категорії склав 19%. Частка боргів по штрафам за порушення ПДР становить 19,6% від загальної кількості боргів, і з жовтня 2022-го кількість таких боргів зросла на 8%.

Кількість боргів по комуналці за рік збільшилася на 13% або на 73 тис. Майже три чверті з них з’явилися у ЄРБ протягом минулого опалювального сезону – з жовтня 2022-го по травень 2023-го, а ще 12% або 8,6 тис. боргів додалися у серпні-вересні 2023 року.

У категорії «Стягнення коштів» (йдеться й про борги по кредитах) кількість боргів за рік зросла незначно (1,7%). Також несуттєво зросла кількість боргів по аліментах (на 2%), а їхня частка в реєстрі складає 2,3%.

В Україні зросла кількість боржників: в яких категоріях найбільше фото 1

До ЄРБ потрапляють громадяни та компанії, відносно яких приватними та державними виконавцями було відкрито виконавчі провадження за невиконання рішень судів, несплату штрафів, несвоєчасну виплату заборгованостей перед банками тощо.

Для боржників передбачена низка санкцій – обмеження на відкриття нових банківських рахунків та блокування поточних, заборона на виїзд за кордон, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів та ін. Крім того, існують ще «іміджеві» наслідки, адже вказаний реєстр є публічним і всю інформацію можуть бачити, наприклад, потенційні роботодавці.

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Теги: борг українці реєстр

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