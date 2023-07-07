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Ракетний удар по Львову: кількість загиблих зросла

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ракетний удар по Львову: кількість загиблих зросла
Атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення
фото: МВС України

Кількість жертв збільшилася до семи людей

У Львові під час аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованого будинку внаслідок російської ракетної атаки було виявлено тіло ще одного загиблого. Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Таким чином, кількість жертв збільшилася до семи людей.

Чиновник уточнив, що загибла - жінка.

«Сім загиблих. Під завалами багатоквартирного будинку у Львові, в який влучила ракета, виявили тіло ще однієї жінки», - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня у Львові пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки.

Зокрема, унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Наразі у Львові, куди в ніч проти 6 липня влучили російські ракети, тривають рятувально-пошукові роботи. На поточний момент роботи проведено на 70%

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Теги: трагедія будинок жінка ракета Львів

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