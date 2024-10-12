На фронті загинув молодий викладач Ірпінського коледжу економіки та права. Згадаймо Михайла Мацелика

Як і батьки, викладачі Державного податкового університету, Михайло Мацелик присвятив своє коротке життя науці

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Мацелика.

Війна забрала життя молодого викладача Ірпінського фахового коледжу економіки та права Михайла Мацелики. Герою було 23 роки. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

Михайло Мацелик народився й виріс в Ірпені. Як і батьки, викладачі Державного податкового університету, він присвятив своє життя науці. Після здобуття вищої освіти у ДПУ, Михайло повернувся працювати до Ірпінського фахового коледжу економіки та права, який свого часу закінчив із відзнакою. Студентам він викладав предмет «Захист України».

Мацелик викладав предмет «Захист України» фото: Олександр Маркушин

Наприкінці березня молодого викладача мобілізували. Після військового навчання його призначили командиром 3-го танкового взводу 3-ї роти танкового батальйону 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії. Як і в мирному житті, у війську Михайло став лідером та прикладом для своїх побратимів.

29 вересня 2024 року воїн загинув під час виконання бойового завдання у селі Макіївка на Луганщині.

«Михайло був неймовірно світлою людиною, завжди готовою прийти на допомогу, навіть віддаючи останнє, завжди робив це з усмішкою на обличчі. Велика втрата для нашої освіти та всієї Ірпінської громади. Співчуття дружині Катерині, батькам, брату, сестрі, друзям та побратимам захисника», – висловив співчуття очільник міста.

Михайла Мацелика поховали на Алеї пам’яті захисників України в Ірпені. Сотні містян прийшли попрощатися з Героєм.

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